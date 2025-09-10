  • Добавить в закладки
Александр Речкин
Александр Речкин
10 сентября, 13:35
Рейтинг: +469
Посты: 1199

Ископаемый череп стал первым прямым доказательством того, что медведи сражались в римских амфитеатрах

Для жителей Древнего Рима поход в амфитеатр представлялся ярким и захватывающим событием. Для гладиаторов и диких животных, выходивших на арену, это означало совсем другое — борьбу за жизнь. Новое исследование, опубликованное в журнале Antiquity, впервые представило прямые доказательства того, что бурые медведи участвовали в римских зрелищах.

# археология
# гладиаторы
# Древний Рим
# история
# медведи
Ископаемый череп стал первым прямым доказательством того, что медведи сражались в римских амфитеатрах / © Nemanja Marković et al. / Antiquity Publications, 2025
Ископаемый череп стал первым прямым доказательством того, что медведи сражались в римских амфитеатрах / © Nemanja Marković et al. / Antiquity Publications, 2025

Ранее историкам было известно о медведях на арене благодаря древним текстам и изображениям на мозаиках и керамике, однако вещественных доказательств этому не хватало. В новой работе ученые исследовали фрагментированный череп бурого медведя (Ursus arctos), обнаруженный в 2016 году при раскопках в Сербии. Останки нашли рядом с руинами амфитеатра II века н. э. в древнем римском городе Виминациуме.

Сохранилась значительная часть костей черепа, что позволило исследователям подробно изучить его строение. Медведю было около шести лет, когда он умер примерно 1700 лет назад. На лобной кости обнаружен серьезный перелом, нанесенный тупым предметом, вероятно оружием. Судя по анализу, травма начала заживать, но осложнилась инфекцией, вызвавшей остеомиелит, что, возможно, и стало причиной смерти.

Кроме того, на челюстях животного заметны признаки инфекции, а клыки сильно стерты — повреждения, характерные для содержания животных в неволе, вынужденных грызть прутья клетки от стресса. Все это указывает на то, что медведь долгое время содержался в неволе и, вероятно, участвовал во множестве представлений, сталкиваясь с гладиаторами или другими животными на арене.

Ученые отметили, что неизвестно, погиб ли медведь прямо во время игр. Более вероятно, что он получил травму на арене, а последующая инфекция и осложнения привели к его смерти.

