Starlink испортил снимок секретной китайской авиабазы, сделанный спутником Maxar

Американская компания Maxar Technologies опубликовала необычное изображение, сделанное одним из их спутников наблюдения Земли. Пока аппарат следил за передвижениями китайской авиации на секретном полигоне Динсинь в пустыне Гоби, в кадр неожиданно попал Starlink V2 mini компании SpaceX.

Starlink испортил снимок секретной китайской авиабазы, сделанный спутником Maxar / © Maxar Technologies

Изображение, полученное спутником Maxar, представляет собой забавный случай, когда один аппарат запечатлел другой.

Starlink V2 mini быстро пролетал над территорией Китая, когда его зафиксировал спутник Maxar. На снимке можно увидеть сразу четыре изображения Starlink: одно монохромное и три цветных. Это объясняется тем, что камера формирует изображение последовательно из четырех каналов: монохромного и RGB.

Этот случай показывает, что переполненность околоземной орбиты сегодня проявляется не только в рисках столкновений между аппаратами, но и создает новые сложности при планировании космических миссий.

Авиабаза Динсинь, расположенная на севере Центрального Китая, недалеко от космодрома Цзюцюань, представляет собой место проведения многочисленных летных испытаний ВВС Народно-освободительной армии Китая. Поэтому она уже давно стала постоянным объектом для наблюдения со стороны американских разведывательных спутников.