Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
8 сентября, 08:15
Объявлены победители конкурса подводной фотографии Underwater Awards Australasia 2025

Жюри австралийского конкурса подводной фотографии представило снимки победителей своей премии Underwater Awards Australasia 2025 года.

# Австралия
# животные
# природа
# фотографи
Снимок абсолютного победителя конкурса / © James Ferrara 
Снимок Джеймса Феррары, запечатлевший морского леопарда в Антарктиде, признан лучшим, а также получил первое место в категории «Международные воды». 

Второе место в категории «Международные воды». Медуза в Японии / © Luc Rooman
Третье место в категории «Международные воды». Прозрачная креветка на черном вулканическом песчаном дне Туламбена (Бали) / © Maryline Renault
Почетное упоминание в категории «Международные воды». Жабы во время спаривания ранней весной / © Luc Rooman
Победитель в категории «Акулы». Австралийская бычья акула / © Vadim Belakhov 
Второе место в категории «Акулы». Белоперая акула / © Sina Ritter
Третье место в категории «Акулы». Хвостоколовая акула / © Megan Shea-Graff
Почетное упоминание в категории «Акулы». Глазчатая кошачья акула в лагуне на рассвете / © Gabriel Guzman
Победитель в категории «Австралия». Северный малый полосатик на Большом Барьерном рифе / © Marcia Riederer
Второе место в категории «Австралия». Стайка рифовых рыб плывет вместе с мантой / © Laura Gourgas
Третье место в категории «Австралия». Водяные лилии в национальном парке Крейтерс-Лейк, Квинсленд / © Andrew Watson
Почетное упоминание в категории «Австралия». Игривый тюлень у побережья Нового Южного Уэльса / © Rowan Dear
Победитель в категории «Смартфон». Зеленые черепахи / © Luciano Morales Corinaldesi
Второе место в категории «Смартфон» / © Sean Elliott
Третье место в категории «Смартфон». Рыба-луна / © Marco Luciani
Почетное упоминание в категории «Смартфон». Морской котик в природном заповеднике Баррангуба на острове Монтагью / © Selanie Waddilove
Победитель в категории «Портфолио» за серию фотографий, сделанных на рифе Нингалу, Австралия / © Jake Wilton
Победитель в категории «Сидней». Ascarosepion apama грациозно плывет в мелководье Шарк-Пойнт, Сидней / © Talia Greis
Второе место в категории «Сидней». Пара морских коньков во время спаривания / © Daniel Sly
Третье место в категории «Сидней». Cochleoceps orientalis / © William Gladstone
Почетное упоминание в категории «Сидней». Лиственный морской дракон / © Daniel Sly
Победитель в категории «Охрана природы». Крокодил глотает пластиковую бутылку / © Neil Vincent
Второе место в категории «Охрана природы». «Рифовое дерево», посаженное некоммерческой организацией на острове Фицрой / © Angelina Pilarinos
Третье место в категории «Охрана природы». Рыба использует мусор в качестве плота / © PJ Aristorenas
