Китай проведет испытания по изменению траектории астероида в 2025 году

Главный конструктор китайской программы исследования Луны и директор Лаборатории исследования дальнего космоса У Вэйжэнь (Wu Weiren) сообщил, что Китай планирует уже в этом году провести собственные испытания системы «планетарной обороны».

Миссия DART в представлении художника / © NASA / John Hopkins APL

По словам специалиста, китайская миссия станет аналогом эксперимента DART (Double Asteroid Redirection Test — «Тест по изменению траектории двойного астероида»), который NASA успешно осуществило 26 сентября 2022 года.

Целью для удара космическим зондом в попытке изменить его траекторию станет околоземный астероид. Аппараты миссии будут включать ударный зонд и спутник-«наблюдатель», который сможет оценить результаты воздействия на астероид с близкой дистанции. Они будут двигаться к цели по разным траекториям, и «наблюдатель» прибудет первым, чтобы провести первоначальный осмотр до удара.

Согласно плану, столкновение сместит космический камень всего на три–пять сантиметров. Это кажется незначительным, однако со временем изменения накопятся, и уже через три месяца траектория астероида отклонится примерно на тысячу километров от первоначальной. Если проект окажется успешным, Китай станет второй страной после США, способной изменить орбиту астероида.

Кроме того, У Вэйжэнь отметил, что Китаю необходимо создать собственную систему планетарной обороны, которая будет включать обнаружение, раннее оповещение, реагирование и отражение угрозы от космических тел.