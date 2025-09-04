Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Использование смартфона в туалете увеличивает риск геморроя на 46%
Длительное использование смартфона на унитазе может быть связано с повышенным риском геморроя.
Группа ученых из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс (Beth Israel Deaconess Medical Center) в Бостоне выяснила, что использование смартфона во время пребывания в туалете увеличивало вероятность геморроя на 46%. Работа опубликована в журнале PLOS One.
В исследовании приняло участие 125 взрослых пациентов, проходящих скрининговую колоноскопию. Участники заполнили анкету, в которой, в том числе, рассказали, как используют смартфон в туалете.
Наличие геморроя оценивали эндоскопическим методом два специалиста, не знавшие участников. При колоноскопии геморрой выявили у 43% участников исследования.
Среди участников опроса, 66% пользовались смартфонами, находясь в туалете. У них риск развития геморроя оказался на 46% выше, чем у тех, кто сидит на унитазе без телефона.
По словам ученых, чаще всего люди в туалете читают новости и просматривают социальные сети.
Геморрой — заболевание нижнего отдела прямой кишки, связанное с тромбозом, воспалением, патологическим расширением и извитостью геморроидальных вен. Это третий по распространенности амбулаторный диагноз заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Авторы поясняют, что именно продолжительное сидение повышает риск геморроя. Некоторые прошлые исследования связывали геморрой с повышенным напряжением, но результаты этого исследования не подтверждают эту гипотезу. Врачи пришли к выводу, что именно длительное сидение на унитазе увеличивает риск заболевания.
