Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 сентября, 17:48
Рейтинг: +35
Посты: 73

Использование смартфона в туалете увеличивает риск геморроя на 46%

Длительное использование смартфона на унитазе может быть связано с повышенным риском геморроя.

# геморрой
# медицина
# смартфоны
Кадр из фильма «Паразиты» / © CJ Entertainment
Кадр из фильма «Паразиты» / © CJ Entertainment

Группа ученых из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс (Beth Israel Deaconess Medical Center) в Бостоне выяснила, что использование смартфона во время пребывания в туалете увеличивало вероятность геморроя на 46%. Работа опубликована в журнале PLOS One.

В исследовании приняло участие 125 взрослых пациентов, проходящих скрининговую колоноскопию. Участники заполнили анкету, в которой, в том числе, рассказали, как используют смартфон в туалете.

Наличие геморроя оценивали эндоскопическим методом два специалиста, не знавшие участников. При колоноскопии геморрой выявили у 43% участников исследования.

Среди участников опроса, 66% пользовались смартфонами, находясь в туалете. У них риск развития геморроя оказался на 46% выше, чем у тех, кто сидит на унитазе без телефона.

По словам ученых, чаще всего люди в туалете читают новости и просматривают социальные сети.

Как используется телефон в туалете / © PLOS On
Как используется телефон в туалете / © PLOS On

Геморрой — заболевание нижнего отдела прямой кишки, связанное с тромбозом, воспалением, патологическим расширением и извитостью геморроидальных вен. Это третий по распространенности амбулаторный диагноз заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Авторы поясняют, что именно продолжительное сидение повышает риск геморроя. Некоторые прошлые исследования связывали геморрой с повышенным напряжением, но результаты этого исследования не подтверждают эту гипотезу. Врачи пришли к выводу, что именно длительное сидение на унитазе увеличивает риск заболевания.

3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
4 сентября, 10:18
Александр Березин

Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
