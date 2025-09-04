  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
4 сентября, 11:27
Рейтинг: +41
Посты: 67

Специалисты показали, как будут выглядеть популярные блогеры в 2050 году 

Сегодня многие инфлюенсеры (популярные блогеры или знаменитости, на чье мнение полагаются многие люди) известны своим приятным внешним видом. Но что будет с ними спустя четверть века? 

Сообщество
# блогеры
# будущее
# технологии
Специалисты показали, как будут выглядеть популярные блогеры в 2050 году / © Casino
Специалисты показали, как будут выглядеть популярные блогеры в 2050 году / © Casino

По мнению экспертов портала Casino, многие современные привычки звезд социальных сетей могут изменить их тело и лицо.

Новая модель, представленная специалистами и созданная на основе медицинских исследований, иллюстрирует эти изменения.

Сегодня большинство блогеров работают до 90 часов в неделю — в основном сидя, сгорбившись над смартфоном. Это может привести к сколиозу, хроническим болям в шее и постоянному наклону головы вперед.

Кроме того, инфлюенсеры часто меняют макияж, поэтому использование косметики, средств по уходу за кожей, укладок для волос и воздействие светодиодного освещения вызовут раздражение, пигментацию и преждевременное старение кожи, а также выпадение волос. Постоянное напряжение глаз от экрана смартфона отразится на зрении, вызовет покраснение глаз, опухание век и образование мешков под глазами — результат ночных эфиров и монтажа.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Одноклеточная палеонтология
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
600
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
4 сентября, 10:18
Александр Березин

Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Неизвестные частицы оказались слишком тяжелыми для обнаружения

    4 сентября, 11:00

  2. Чеснок на шее и оксолиновая мазь: почему это бесполезно для ребенка

    4 сентября, 10:39

  3. Генетики нашли родину славян

    4 сентября, 10:18

  4. Ученые придумали, как находить нефть с точностью до 99,5%

    4 сентября, 10:11
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Виктор Ксенжук
33 секунды назад
И летят на Венеру изменять там атмосферу, до приемлемого уровня.

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Александр Березин
3 минуты назад
Имя, это хороший план в наше время, когда в Европу может прийти любой, потому что она в фазе "велика наша земля и обильна, а порядка в ней нет". Но в

Генетики нашли родину славян

ИП Остригер
4 минуты назад
странно, Аргентина у нас что менее 1% пресной воды имеет?

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Александр Березин
6 минут назад
Kolupaev, чтобы подтвердить место происхождения славян надо его знать. До генетических работ знать его не удавалось: предположения археологов были, но

Генетики нашли родину славян

Имя Фамилия
10 минут назад
Александр, видимо так же, как сейчас арабы и негры захватывают Европу: просто пришли и нарожали. :-) И никакого оружия не надо. "Наша сила в

Генетики нашли родину славян

Kolupaev Pavel
10 минут назад
Как-то может по другому стоило статью назвать? Например: генетики подтверждают место происхождения славян. Т.н. место начала славянского "взрыва"

Генетики нашли родину славян

Ирина Русакова
32 минуты назад
Бедная рыба!

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Александр Березин
35 минут назад
Дождиков, если бы они только в бывшую Римскую империю хлынули, хотя бы и Восточную -- это бы все объясняло, да. Но восточная Германия? Которая, судя по

Генетики нашли родину славян

В
37 минут назад
😁👍

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Serney
44 минуты назад
Тема интересная, много шуток будет

Генетики нашли родину славян

Дождиков Антон
50 минут назад
Исследование, безусловно интересное. Однако мало понятны причина экспансии и ее ход. В силу отсутствия письменности. Вероятнее всего - причина

Генетики нашли родину славян

Александр Березин
57 минут назад
Corp., что вы. Пока еще умеренный. Днепр-то в нее еще не включили.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

serega da
1 час назад
Просуд очень верно. Только кто будет копать, если все заинтересованы. Есть фотка, где какая-то гайка с покрытием, любому токарю ее выточить 20 минут.

Юбилей катастрофической программы «Шаттлов»: зловещее предостережение для Starship?

Corp. Lawievskego
1 час назад
Самый большой запас воды у молодой Донецкой Республики)))

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Юрий Багов
2 часа назад
Ну кто uplink и downlink так переводит?! Можно например написать поток данных к терминалу и от терминала

На базе SpaceX заметили первые аппараты Starlink V3 для нового запуска Starship

Скельт Анунаков
2 часа назад
Последнее что читал не отрываясь: Аластер Рейнольдс - Пространство Откровения и Звездный Лёд. Это очень вкусно.

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Оксана Н
2 часа назад
Что они творят?!!! Россия убила Черное море.

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

J D
2 часа назад
Роман, ну так глянь на картинку, получается в Бразилии есть ледники?

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Sergey Gorovoy
2 часа назад
бедолага-слон(...

Фотографии дикой природы, представленные на конкурсе лондонского «Музея естественной истории»

Юрий Кофанов
2 часа назад
Страной с самыми большими запасами пресной воды,является Дания,благодаря владению территорией острова Гренландия.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно