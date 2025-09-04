Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Специалисты показали, как будут выглядеть популярные блогеры в 2050 году

Сегодня многие инфлюенсеры (популярные блогеры или знаменитости, на чье мнение полагаются многие люди) известны своим приятным внешним видом. Но что будет с ними спустя четверть века?

Специалисты показали, как будут выглядеть популярные блогеры в 2050 году / © Casino

По мнению экспертов портала Casino, многие современные привычки звезд социальных сетей могут изменить их тело и лицо.

Новая модель, представленная специалистами и созданная на основе медицинских исследований, иллюстрирует эти изменения.

Сегодня большинство блогеров работают до 90 часов в неделю — в основном сидя, сгорбившись над смартфоном. Это может привести к сколиозу, хроническим болям в шее и постоянному наклону головы вперед.

Кроме того, инфлюенсеры часто меняют макияж, поэтому использование косметики, средств по уходу за кожей, укладок для волос и воздействие светодиодного освещения вызовут раздражение, пигментацию и преждевременное старение кожи, а также выпадение волос. Постоянное напряжение глаз от экрана смартфона отразится на зрении, вызовет покраснение глаз, опухание век и образование мешков под глазами — результат ночных эфиров и монтажа.