Пациенты с бессонницей, принимающие медицинскую марихуану, сообщили об улучшении качества сна и снижении тревожности, депрессии и боли

Бессонницей страдает примерно 10% взрослых во всем мире. Ученые из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) изучили терапевтический потенциал лекарственных средств на основе каннабиса при расстройстве сна.

Согласно исследованию, опубликованному в PLOS Mental Health, пациенты с бессонницей сообщили, что после лечения каннабисом у них улучшилось качество сна, а беспокойство, депрессия и боли, напротив, уменьшились.

У пациентов улучшился сон после одного месяца лечения, а положительные изменения сохранялись в течение 18-месячного курса исследования. Ученые наблюдали за 125 пациентами с диагнозом бессонница, которые употребляли масло каннабиса, курили сушеный цветок или использовали их комбинацию.

Со временем масштабы улучшений снижались. Вероятно, у некоторых пациентов могла развиться толерантность к каннабису. Менее10% участников сообщили о побочных эффектах, таких как сухость во рту, утомляемость и бессонница.

Частота и тяжесть побочных явлений / © PLOS Mental Health

Исследователи отмечают, что хотя пациенты в основном хорошо переносили лечение, необходимы рандомизированные контролируемые исследования для подтверждения эффективности и безопасности лекарственных средств на основе каннабиса.

Больше половины авторов исследования — практикующие врачи клиники Curaleaf, которая специализируется на лечении каннабисом. Кроме того, один из авторов получает финансирование и консультационные гонорары от компаний, которые занимаются, в том числе, терапией психоделиками.

Исследователи из Института медицины боли «Рамбам» (Rambam Institute for Pain Medicine) в Израиле в 2020 году пришли к выводам, что каннабис помогает при бессоннице, но регулярное употребление приводит к толерантности к препарату, а проблемы со сном усугубляются.