Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пациенты с бессонницей, принимающие медицинскую марихуану, сообщили об улучшении качества сна и снижении тревожности, депрессии и боли
Бессонницей страдает примерно 10% взрослых во всем мире. Ученые из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) изучили терапевтический потенциал лекарственных средств на основе каннабиса при расстройстве сна.
Согласно исследованию, опубликованному в PLOS Mental Health, пациенты с бессонницей сообщили, что после лечения каннабисом у них улучшилось качество сна, а беспокойство, депрессия и боли, напротив, уменьшились.
У пациентов улучшился сон после одного месяца лечения, а положительные изменения сохранялись в течение 18-месячного курса исследования. Ученые наблюдали за 125 пациентами с диагнозом бессонница, которые употребляли масло каннабиса, курили сушеный цветок или использовали их комбинацию.
Со временем масштабы улучшений снижались. Вероятно, у некоторых пациентов могла развиться толерантность к каннабису. Менее10% участников сообщили о побочных эффектах, таких как сухость во рту, утомляемость и бессонница.
Исследователи отмечают, что хотя пациенты в основном хорошо переносили лечение, необходимы рандомизированные контролируемые исследования для подтверждения эффективности и безопасности лекарственных средств на основе каннабиса.
Больше половины авторов исследования — практикующие врачи клиники Curaleaf, которая специализируется на лечении каннабисом. Кроме того, один из авторов получает финансирование и консультационные гонорары от компаний, которые занимаются, в том числе, терапией психоделиками.
Исследователи из Института медицины боли «Рамбам» (Rambam Institute for Pain Medicine) в Израиле в 2020 году пришли к выводам, что каннабис помогает при бессоннице, но регулярное употребление приводит к толерантности к препарату, а проблемы со сном усугубляются.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.
Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Военно-баллистический транспорт, или Новая история будущего
Вселенная десяти измерений: как представить дополнительные измерения
Центробежные силы цифровизации все время стараются выкинуть нас из центра общества к его периферии — превратить в маргинала. Опасно ли это? Разговор с Григорием Консоном и Виталием Зотовым
Что произойдет при путешествии со скоростью света
Языкария: сумасшедшие порождения слова
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии