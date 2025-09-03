Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами природных ресурсов

Инфографика: страны с крупнейшими запасами природных ресурсов / © Visualcapitalist

По данным портала Statista, в сфере мировых природных ресурсов доминируют десять стран, каждая из которых обладает огромными запасами, имеющими решающее значение для различных отраслей промышленности.

Россия занимает лидирующие позиции, обладая природными ресурсами, оцениваемыми как минимум в 75 триллионов долларов. Они в основном состоят из угля, природного газа, нефти и редкоземельных металлов. По доле в мировой добыче природного газа Россия не имеет себе равных: страна обладает крупнейшими в мире доказанными запасами в размере 1,32 квадриллиона кубических футов, что составляет почти 20% мировых запасов. Россия также считается одним из лидеров по добыче золота.

Соединенные Штаты занимают второе место, обладая природными ресурсами, оцениваемыми в 45 триллионов долларов, включая уголь, древесину, природный газ и ценные металлы, такие как золото.

В Саудовской Аравии и Канаде нефтяные богатства играют ключевую роль в развитии природных ресурсов, что ставит эти страны на третье и четвертое места в списке. Саудовская Аравия, обладая огромными нефтяными месторождениями, занимает лидирующие позиции на мировых энергетических рынках. Канада, в свою очередь, располагает значительными месторождениями урана и стала домом для некоторых из крупнейших в мире лесозаготовительных компаний.

Далее по списку идет Китай, обладающий огромными запасами угля.

Бразилия и Австралия, богатые полезными ископаемыми, стали ведущими производителями металлов. Австралия также считается крупнейшим экспортером угля.