Топ стран по добыче золота: гиганты индустрии

Специалисты портала Visual Capitalist представили новую инфографику, на которой показаны 15 ведущих стран по объему добычи золота и разведанным запасам этого драгоценного металла.

Топ стран по добыче золота: гиганты индустрии / © visualcapitalist

Первое место по добыче золота в мире занимает Китай (370 тонн). Несмотря на то, что в 2016 году производство в стране достигло рекордных 455 тонн, на протяжении более десяти лет уровень добычи не опускался ниже 300 тонн. Такая стабильность обеспечивает КНР статус крупнейшего производителя золота в мире.

Второе и третье место разделили между собой Россия и Австралия. Обе страны, согласно данным USGS (Геологической службы США), обладают крупнейшими в мире запасами золота — 11 100 и 12 000 тонн соответственно.

В пятерку лидеров входят также Канада (200 тонн) и США (170 тонн). Львиная доля добычи золота в США — 73% — приходилась на Неваду, тогда как второе место занимала Аляска с показателем 13%.

Среди лидеров в десятки лучших также оказались Казахстан (130 тонн), Мексика (120 тонн), Индонезия (110 тонн), ЮАР (100 тонн) и Узбекистан (100 тонн). Интересно, что золото в Узбекистане начали добывать еще в 1950-е годы, вскоре после открытия месторождений. После распада Советского Союза в 1991 году производство «желтого металла» резко сократилось и к середине 1990-х достигло минимальных показателей. Лишь в 2019 году власти страны объявили о новой инвестиционной программе, направленной на активизацию геологоразведки и разработку месторождений. Целью стало более чем удвоить объемы добычи к 2022 году и существенно нарастить запасы. Тем не менее в последние годы производство удерживается примерно на уровне 100 тонн.