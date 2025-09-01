Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Объявлены победители конкурса Australian Geographic Nature Photographer 2025

Снимок абсолютного победителя: макрофотография мягкого коралла Dendronephthya sp., сделанное у побережья острова Сулавеси (Индонезия) / © Ross Gudgeon

Победитель в номинации «Исчезающие виды»: австралийский ложный вампир (Macroderma gigas) / © Etienne Littlefair

Австралийский ложный вампир распространен в Австралии (Северная территория, Квинсленд, Западная Австралия). Вид живет в основном в засушливой зоне, вблизи обнажений горных пород, устраивая убежища в пещерах, шахтах, расщелинах скал.

Победитель в номинации «Животные в природе»: австралийская бычья акула (Heterodontus portusjacksoni) / © Charles Davis

Каждый год десятки тысяч крабов собираются, чтобы сбросить панцири. В этот период они становятся уязвимыми для хищников — акул и крупных скатов. Австралийская бычья акула на снимке выше проплывает над невероятным скоплением крабов.

Победитель в номинации «Аэрофотосъемка»: Азиатский ябиру (Ephippiorhynchus asiaticus) / © Charles Davis

Победитель в номинации «Макросъемка»: Argonauta sp. и медуза (Pelagia noctiluca) / © Talia Greis

Вертикальные миграции — одни из самых удивительных в мире. Миллиарды животных прячутся в глубоких водах, а ночью под покровом темноты поднимаются на поверхность. Моллюск на снимке выше оседлал проплывающую медузу, чтобы добраться до поверхности воды.

Победитель в номинации «Астрофотография»: Млечный путь и полярное сияние в Юго-Западном национальном парке, Тасмания / © Marley Butler

Победитель в номинации «Воздействие человека»: обыкновенный садовый сцинк (Lampropholis guichenoti) застрял стене дома / © Sara Corlis

Победитель в номинации «Пейзаж»: Шторм в Квинсленде / © Darren Wassell

Победитель в номинации «Черно-белое фото»: Косатка в заливе Бремер, Западная Австралия / © Rachelle Mackintosh

Победитель в номинации «Молодой фотограф»: Розовые какаду / © Isabella Rogers

Победитель в номинации «Портфолио»: Биолюминисцентный моллюск (Euprymna tasmanica) / © Peter McGee



