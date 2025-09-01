Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Оказалось, что TESS первым запечатлел межзвездную комету 3I/ATLAS, но это прошло незамеченным

Американские астрономы совершили неожиданную находку, когда обратились к архиву снимков космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Выяснилось, что аппарат заснял межзвездную комету 3I/ATLAS почти за два месяца до ее официального открытия.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе телескопа «Хаббл» / © NASA / ESA / Hubble

Напомним, что впервые комету зарегистрировали 1 июля при помощи системы роботизированных телескопов ATLAS (Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System — «Система последнего предупреждения об астероидном ударе»). Вскоре ее изображения нашли и на кадрах Обсерватории Веры Рубин, сделанных за десять дней до этого.

Команда астрономов решила проверить, не скрываются ли еще более ранние свидетельства появления 3I/ATLAS — третьего известного межзвездного объекта, посетившего Солнечную систему. Для этого они обратились к данным TESS, созданного для поиска экзопланет транзитным методом. Этот телескоп регулярно фиксирует заданные области неба с интервалом в 200 секунд.

Так как в мае TESS наблюдал тот участок, где в это время находилась комета, исследователи внимательно изучили архивные снимки. Поскольку комета движется гораздо быстрее, чем звезды, ее положение на изображениях TESS должно меняться. Чтобы обнаружить это смещение, ученые сложили несколько кадров и получили четкий сигнал, соответствующий комете.

Оказалось, что с 7 мая, когда комета впервые попала в объектив аппарата, и по 3 июня ее яркость возросла в пять раз, что и зафиксировал TESS.