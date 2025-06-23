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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +394
Посты: 668

Самая большая в мире камера получила первые снимки космоса

Сотрудники обсерватории имени Веры Рубин показали первые снимки космоса, которые сделала крупнейшая из когда-либо созданных цифровых камер LSST.

Сообщество
# астрономия
# звёзды
# космос
# туманности
Первые снимки космоса, которые сделала крупнейшая из когда-либо созданных цифровых камер LSST / © VRubinObs / X
Первые снимки космоса, которые сделала крупнейшая из когда-либо созданных цифровых камер LSST / © VRubinObs / X

Телескоп обсерватории Веры Рубин, расположенной на вершине горы Серо-Пачон высотой 2713 метров в чилийских Андах, официально начал работу.

Туманность Лагуна и Тройная туманность (вверху справа) / © VRubinObs / X
Туманность Лагуна и Тройная туманность (вверху справа) / © VRubinObs / X

На опубликованных кадрах запечатлены Туманность Лагуна (NGC 6523) и Тройная туманность (NGC 6514), а также миллионы звезд и множество галактик.

Первые снимки космоса, которые сделала крупнейшая из когда-либо созданных цифровых камер LSST / © VRubinObs / X
Первые снимки космоса, которые сделала крупнейшая из когда-либо созданных цифровых камер LSST / © VRubinObs / X

С помощью LSST обсерватория Веры Рубин будет собирать больше данных, чем любая другая земная обсерватория.

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