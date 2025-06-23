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Самая большая в мире камера получила первые снимки космоса
Сотрудники обсерватории имени Веры Рубин показали первые снимки космоса, которые сделала крупнейшая из когда-либо созданных цифровых камер LSST.
Телескоп обсерватории Веры Рубин, расположенной на вершине горы Серо-Пачон высотой 2713 метров в чилийских Андах, официально начал работу.
На опубликованных кадрах запечатлены Туманность Лагуна (NGC 6523) и Тройная туманность (NGC 6514), а также миллионы звезд и множество галактик.
С помощью LSST обсерватория Веры Рубин будет собирать больше данных, чем любая другая земная обсерватория.
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