Австралийский банк заменил работников чат-ботом, но вскоре вернул людей обратно

Во многих странах мира компании сокращают персонал, заменяя людей искусственным интеллектом. Однако не у всех фирм получается это реализовать.

Commonwealth Bank в Сиднее / © Commonwealth Bank

Как сообщает Bloomberg, Commonwealth Bank of Australia уволил 45 работников службы поддержки клиентов после запуска нового голосового бота на базе искусственного интеллекта.

Вскоре банк попросил сотрудников вернуться. Чат-бот, которым заменили их, не справлялся с задачами. Изначально в банке утверждали, что чат-бот значительно сократил количество звонков, но в дело вмешался «Профсоюз финансового сектора Австралии» (Australia’s Finance Sector Union), представляющий работников банковской отрасли.

В профсоюзе заявили, что заявление банка не отражает реальность. Нагрузка на сотрудников увеличилась, а руководство банка пыталось решить проблему, заставляя их работать сверхурочно.

Профсоюз обратился в трибунал по трудовым отношениям. Вскоре Commonwealth Bank признал, что поторопился и не учел значимые факторы. Банк принес работникам извинения и предложил им несколько вариантов, включая возможность вернуться на прежние должности.