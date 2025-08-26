Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск заявил, что лидары делают беспилотники опаснее

Генеральный директор Tesla Илон Маск занял более жесткую позицию в споре «камера против лидара» в области автономного вождения. В своих последних комментариях Маск заявил, что использование лидара на самом деле делает беспилотные автомобили более опасными.

Роботакси Tesla / © Tesla

В недавнем интервью генеральный директор Uber Дара Хосровшахи поделился своим мнением о гонке за автономность. По его словам, он по-прежнему склонен считать, что подход Waymo, требующий оснащения автомобилей лидаром и радаром, необходим для достижения сверхчеловеческого уровня безопасности беспилотных машин.

В ответ на комментарии главы Uber Маск отметил, что, по опыту Tesla, лидары и радары на самом деле снижают безопасность, а не повышают ее. Бывают ситуации, когда данные с лидаров и радаров противоречат информации с камер. Это создает «неоднозначность сенсоров», которая увеличивает риск. После того как Tesla сосредоточилась исключительно на подходе, основанном на камерах, безопасность автомобилей заметно улучшилась.

Комментарии Маска особенно примечательны на фоне того, что Tesla смогла запустить пилотный проект Robotaxi в Остине, используя исключительно системы автономного вождения на базе камер.