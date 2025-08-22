Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США зафиксированы многочисленные случаи болезни оленей с наростами на коже

В социальных сетях распространяются фотографии оленей из разных уголков США с огромными бородавками и наростами, которые появляются по всему телу животных — от ног до морд.

Зараженный олень / © povertybayhunt / Х

За последние два месяца люди делились снимками и видео с камер наблюдения, на которых запечатлены больные олени в Нью-Йорке, Пенсильвании и Висконсине, сравнивая их со снимками диких кроликов с необычными черными шиповидными наростами, недавно появившимися в США.

Зараженный олень / © Matt Harbin

Ветеринары быстро определили заболевание как кожную фиброму оленей, также называемую «оленьими бородавками». Болезнь вызывается вирусом, основными переносчиками которого стали комары и клещи: они получают вирус из крови инфицированных оленей и при укусе передают его здоровым особям.

Зараженный олень / © Reddit / Jakeymakeme

По данным FOX13, случаи заражения людей «оленьими бородавками» пока не зафиксированы.