
Крупнейшие христианские конфессии на Ближнем Востоке: наглядная инфографика
Ближний Восток — историческая родина христианства, и здесь сформировалось несколько крупных христианских конфессий, каждая с уникальной историей, богословием и культурной традицией.
На представленной выше инфографике которая появилась в соцсети Reddit, показано, что большинство приверженцев восточного православия (русской, греческой, грузинской и антиохийской православных церквей) проживают на территории Сирии, Кипра, Иордании, Палестины, Грузии и Азербайджана.
Армения была первой страной, официально принявшей христианство в 301 году нашей эры, влияние Армянской апостольской церкви, помимо самой Армении, особенно велико в Иране и Турции.
Римская католическая церковь имеет большинство приверженцев в Саудовской Аравии, Йемене, ОАЭ, Омане и Катаре, а Халдейская католическая церковь — в Ираке, Ливане и Израиле.
Позиции коптской православной церкви, которая согласно преданию основана апостолом Марком в середине I века в Александрии, наиболее сильны в Египте.








