Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Второй запуск ракеты New Glenn отправит к Марсу два зонда NASA

Пресс-служба американской космической компании Blue Origin сообщила, что тесно сотрудничает с NASA в рамках подготовки к следующему запуску New Glenn, получившему обозначение NG-2. Миссия стартует не ранее 29 сентября и отправит к Марсу два аппарата ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers).

Рендер ракеты-носителя New Glenn / © Blue Origin

Напомним: впервые New Glenn стартовала в начале 2025 года. Тогда ракета Blue Origin успешно вывела на орбиту тестовую версию спутниковой платформы Blue Ring, однако первая ступень New Glenn не смогла вернуться на морскую платформу для посадки.

В ходе предстоящего пуска помимо отправки полезной нагрузки NASA компания снова попробует посадить первую ступень ракеты высотой 57,5 метра на беспилотное судно в Атлантическом океане. Для New Glenn миссия ESCAPADE станет первым межпланетным полетом — амбициозной задачей для носителя, который лишь недавно начал использоваться.

Два орбитальных аппарата будут изучать магнитосферу Красной планеты, а также анализировать процессы взаимодействия энергичных частиц солнечного ветра с атмосферой Марса. Оба спутника для NASA построены калифорнийской компанией Rocket Lab. После вывода на орбиту их управление перейдет к Лаборатории космических наук Калифорнийского университета, которая будет вести проект для NASA.

В рамках миссии NG-2 New Glenn также выведет вторую полезную нагрузку — технологическую демонстрацию компании Viasat, которая проводится в поддержку проекта NASA по развитию коммуникационных сервисов. Программа направлена на партнерство с коммерческими компаниями с целью совершенствования технологий космических сетей связи для спутников.