Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Второй запуск ракеты New Glenn отправит к Марсу два зонда NASA
Пресс-служба американской космической компании Blue Origin сообщила, что тесно сотрудничает с NASA в рамках подготовки к следующему запуску New Glenn, получившему обозначение NG-2. Миссия стартует не ранее 29 сентября и отправит к Марсу два аппарата ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers).
Напомним: впервые New Glenn стартовала в начале 2025 года. Тогда ракета Blue Origin успешно вывела на орбиту тестовую версию спутниковой платформы Blue Ring, однако первая ступень New Glenn не смогла вернуться на морскую платформу для посадки.
В ходе предстоящего пуска помимо отправки полезной нагрузки NASA компания снова попробует посадить первую ступень ракеты высотой 57,5 метра на беспилотное судно в Атлантическом океане. Для New Glenn миссия ESCAPADE станет первым межпланетным полетом — амбициозной задачей для носителя, который лишь недавно начал использоваться.
Два орбитальных аппарата будут изучать магнитосферу Красной планеты, а также анализировать процессы взаимодействия энергичных частиц солнечного ветра с атмосферой Марса. Оба спутника для NASA построены калифорнийской компанией Rocket Lab. После вывода на орбиту их управление перейдет к Лаборатории космических наук Калифорнийского университета, которая будет вести проект для NASA.
В рамках миссии NG-2 New Glenn также выведет вторую полезную нагрузку — технологическую демонстрацию компании Viasat, которая проводится в поддержку проекта NASA по развитию коммуникационных сервисов. Программа направлена на партнерство с коммерческими компаниями с целью совершенствования технологий космических сетей связи для спутников.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Цифровой художник Шон Харгривз в своих концептуальных работах погружает в брутальный мир научной фантастики.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Транспортная стратегия России до 2030 года: минус автомобилизация всей страны
«Грач» против «Бородавочника»: российские амбиции vs американские реалии
Катастрофа группового иммунитета: почему нет надежды, что переболевшие спасут нас от Covid-19
Великий фильтр на страже космической тишины
Царь хороший, бояре плохие: июньский мятеж в Москве 375 лет назад
Как преуспеть в науке и выжить? Интервью с Иваном Оселедцем
5 судьбоносных археологических находок
В ловушке рекламы: как мы позволяем себя обмануть
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии