Олег Гончар
Олег Гончар
15 августа, 11:26
Рейтинг: +679
Посты: 2074

Потенциально опасный астероид пройдет рядом с Землей

Астероид 2025 PM диаметром около 50 метров, открытый астрономами 1 августа этого года, пройдет 17 августа в 12:03 по московскому времени на расстоянии примерно одного диаметра лунной орбиты от Земли. Из-за необычно близкого сближения с планетой небесное тело отнесено к числу опасных астероидов. 

Сообщество
# астероиды
# космос
Прогнозируемое расстояние прохода астероида 2025 PM / © Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS)
Прогнозируемое расстояние прохода астероида 2025 PM / © Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS)

Как сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, этот космический камень относится к группе «Аполлонов» — околоземных астероидов, орбиты которых пересекают земную орбиту с внешней стороны.

Хотя астероид пролетит в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой крайне мала и, по сути, возможна лишь в случае непредвиденного столкновения с другим небесным телом. Подобное столкновение может либо резко снизить скорость астероида и привести к его захвату, либо изменить направление его движения, в том числе направив его в сторону Земли.

