Mars Express прислал новые снимки, раскрывающие бурное прошлое Марса
На протяжении более 20 лет орбитальный аппарат Европейского космического агентства (ESA) Mars Express ведет съемку поверхности Красной планеты. Особое внимание команды миссии привлекает регион, известный как Ахеронские ущелья. Новый снимок с высоким разрешением показывает западную границу этой области, позволяя детально рассмотреть ее необычный рельеф.
Этот регион представляет собой удивительно разнообразную смесь пересеченной и гладкой местности, покрытой древними разломами, кратерами и затвердевшей лавой. По данным ESA, ущелья, вероятно, образовались около 3,7 миллиарда лет назад, в период наибольшей геологической активности Марса. Магма под корой поднималась вверх, растягивая и разрывая поверхность, формируя трещины длиной в несколько километров.
Однако геологическая история Ахеронских ущелий на этом не закончилась. Огромные каменные ледники — смеси камня, песка и льда — в течение тысячелетий продолжали изменять рельеф. Справа от ущелий на снимке Mars Express видно, как медленное движение таких ледников сформировало округлые холмы и плоские вершины плато.
Формирование этого ландшафта обусловлено не только геологической активностью Марса. На снимке можно заметить десятки ударных кратеров в разных стадиях эрозии, что указывает на их различный возраст.
Ранее ESA объявило, что миссия Mars Express продолжится как минимум до конца 2026 года — и, возможно, дольше — что даст аппарату достаточно времени для дальнейших наблюдений за поверхностью Марса.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
