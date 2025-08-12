Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Mars Express прислал новые снимки, раскрывающие бурное прошлое Марса

На протяжении более 20 лет орбитальный аппарат Европейского космического агентства (ESA) Mars Express ведет съемку поверхности Красной планеты. Особое внимание команды миссии привлекает регион, известный как Ахеронские ущелья. Новый снимок с высоким разрешением показывает западную границу этой области, позволяя детально рассмотреть ее необычный рельеф.

Ахеронские ущелья / © ESA

Этот регион представляет собой удивительно разнообразную смесь пересеченной и гладкой местности, покрытой древними разломами, кратерами и затвердевшей лавой. По данным ESA, ущелья, вероятно, образовались около 3,7 миллиарда лет назад, в период наибольшей геологической активности Марса. Магма под корой поднималась вверх, растягивая и разрывая поверхность, формируя трещины длиной в несколько километров.

Ахеронские ущелья / © ESA

Однако геологическая история Ахеронских ущелий на этом не закончилась. Огромные каменные ледники — смеси камня, песка и льда — в течение тысячелетий продолжали изменять рельеф. Справа от ущелий на снимке Mars Express видно, как медленное движение таких ледников сформировало округлые холмы и плоские вершины плато.

Формирование этого ландшафта обусловлено не только геологической активностью Марса. На снимке можно заметить десятки ударных кратеров в разных стадиях эрозии, что указывает на их различный возраст.

Ранее ESA объявило, что миссия Mars Express продолжится как минимум до конца 2026 года — и, возможно, дольше — что даст аппарату достаточно времени для дальнейших наблюдений за поверхностью Марса.