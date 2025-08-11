Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Индийский зонд уточнил подробности крушения «Афины» на Луне

Место крушения модуля «Афина» на Луне / © ISRO

Индийский зонд запечатлел посадочный аппарат Nova-C («Афина»), лежащий на боку в кратере на Луне.

Место крушения модуля «Афина» на Луне / © ISRO

Судя по бороздам, оставленным на грунте, после первого контакта с поверхностью не отключившийся вовремя тормозной двигатель потянул аппарат в сторону двух кратеров. Один из них он перелетел, но второй преодолеть не смог, завалился на бок и там остался.

Место крушения модуля «Афина» на Луне / © ISRO

Напомним, посадочный аппарат «Афина» запустили 27 февраля этого года в рамках миссии IM-2, а 6 марта он попытался совершить посадку на плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны, однако из-за сбоев в работе ряда приборов модуль опрокинулся. Его аккумуляторы окончательно разрядились 7 марта, в результате чего работа миссии на поверхности Луны продлилась всего 12 часов вместо запланированных двух недель.



