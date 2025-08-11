Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Индийский зонд уточнил подробности крушения «Афины» на Луне
Сотрудники Индийской организации космических исследований (ISRO) представили снимки места крушения лунного посадочного модуля «Афина» компании Intuitive Machines, полученные автоматической межпланетной станцией «Чандраян-2».
Индийский зонд запечатлел посадочный аппарат Nova-C («Афина»), лежащий на боку в кратере на Луне.
Судя по бороздам, оставленным на грунте, после первого контакта с поверхностью не отключившийся вовремя тормозной двигатель потянул аппарат в сторону двух кратеров. Один из них он перелетел, но второй преодолеть не смог, завалился на бок и там остался.
Напомним, посадочный аппарат «Афина» запустили 27 февраля этого года в рамках миссии IM-2, а 6 марта он попытался совершить посадку на плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны, однако из-за сбоев в работе ряда приборов модуль опрокинулся. Его аккумуляторы окончательно разрядились 7 марта, в результате чего работа миссии на поверхности Луны продлилась всего 12 часов вместо запланированных двух недель.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Новое исследование ученых показало: череп, найденный полвека назад в итальянской пещере, — древнейший пример искусственной модификации черепа из когда-либо обнаруженных в Европе.
Многие привычные комнатные растения, которые украшают наши подоконники, на самом деле могут быть опасны для здоровья людей и животных. Некоторые из них содержат ядовитые вещества, вызывающие отравления, раздражения кожи или даже хронические заболевания. Ученый Пермского Политеха назвал семь растений, которые нельзя держать в квартире, и рассказал, как они «воруют» у нас кислород, какие вещества в их пыльце вызывают головокружение и проблемы с сердцем, какие — похожи борщевик, как мы незаметно окружаем себя плесенью и вредителями и подсказал, что из домашнего «огорода» можно «переселить» на дачу или заменить на безопасные аналоги.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Чем опасен прорыв газопровода на морском дне
Научно-фантастический короткометражный сериал «Дрон» (4 серии)
Шестой «Терминатор»: как сломать физику времени
А можно поточнее? Как делается прогноз погоды и можно ли его улучшить?
NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?
Starship: проверка орбитальной баллистикой уже не за горами
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии