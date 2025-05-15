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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 минут назад
Рейтинг: +1010
Посты: 2209

Названы причины аварии американского лунного модуля «Афина»

Генеральный директор американской частной компании Intuitive Machines Стив Альтемус сообщил технические детали причин аварии посадочного аппарата «Афина» (Athena), который опрокинулся на бок при посадке близ Южного полюса Луны 6 марта 2025 года.

Сообщество
# Intuitive Machines
# Афина
# космос
# Луна
Селфи, сделанное посадочным модулем «Афина» на лунной поверхности / © Intuitive Machines
Селфи, сделанное посадочным модулем «Афина» на лунной поверхности / © Intuitive Machines

Альтемус назвал три основные причины, которые привели к неудачной посадке модуля «Афина» в результате чего работа миссии на лунной поверхности продлилась всего 12 часов вместо запланированных двух недель:

  • проблема с лазерными высотомерами, которые при спуске выдавали шумы и искажения, не позволившие получить точные показания высоты;
  • недостаточное освещение из-за низкой высоты Солнца над горизонтом и появлении длинных теней, которые усложнили работу оптической навигационной системы;
  • локальные особенности рельефа естественного спутника Земли, которые во время спуска выглядели иначе, чем на изображениях, полученных орбитальным аппаратом LRO.

В заключение Альтемус отметил, что компания учтет уроки в своей следующей лунной миссии, запланированной на 2026 год. На новый аппарат установят разнотипные высотомеры, прошедших испытания в условиях, близким к лунным, а также независимый от освещения датчик скорости и обновленную базу данных кратеров.

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# аукцион
# Динозавры
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# ВИЭ
# зеленый переход
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# солнечная энергетика
# энергетика
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