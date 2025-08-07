Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американские военные испытают ракеты на Tesla Cybertruck

Мечта Илона Маска сбылась: Tesla Cybertruck будут использоваться армией США, но, возможно, не так, как он планировал.

Tesla Cybertruck / © electrek / Tesla

Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили, что планируют приобрести два электрических пикапа Tesla Cybertruck для использования в качестве мишеней для высокоточных боеприпасов во время испытаний и тренировок. Военные заявили, что эти машины нужны им именно в связи с перспективой их использования в будущем потенциальными противниками.

Tesla Cybertruck входят в список 33 целевых транспортных средств, которые испытательный центр ВВС планирует закупить и разместить на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, согласно недавно опубликованным документам. Основное назначение этих транспортных средств — поддержка программы Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM) Командования специальных операций США (SOCOM) и связанного с ней обучения. SOPGM охватывает несколько авиационных высокоточных боеприпасов специального назначения, включая несколько вариантов AGM-114 Hellfire, ракету AGM-176 Griffin, малогабаритный планирующий боеприпас GBU-69/B (SGM) и лазерную бомбу малого диаметра GBU-39B/B (LSDB).