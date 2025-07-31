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Firefly Aerospace выполнит новую миссию NASA в районе южного полюса Луны
NASA выбрало американскую компанию Firefly Aerospace для доставки полезной нагрузки в район южного полюса Луны в 2029 году. Сумма контракта составила 176,7 миллиона долларов.
По условиям нового соглашения Firefly Aerospace задействует орбитальный аппарат Elytra и лунный посадочный модуль Blue Ghost 4 для доставки двух луноходов и трех научных инструментов.
В состав полезной нагрузки миссии Firefly Aerospace войдут:
- автономный малый луноход MoonRanger, созданный инженерами NASA, который будет изучать состав грунта с целью поиска летучих веществ;
- луноход, разработанный Канадским космическим агентством (CSA), предназначенный для исследования удаленных районов южного полюса, включая области, находящиеся в зоне вечной тени;
- стереокамеры SCALPSS для изучения влияния посадочных двигателей на лунный реголит;
- массив лазерных ретрорефлекторов LRA для точного измерения расстояний и навигации;
- лазерный ионизационный масс-спектрометр LIMS для анализа элементного и изотопного состава лунного реголита.
Миссия продлится более 12 дней.
Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день Firefly Aerospace — единственная частная компания, сумевшая благополучно посадить свой аппарат на Луну. В марте 2025 года посадочный модуль Blue Ghost успешно сел в Море Кризисов, и полностью выполнил научную программу.
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В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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