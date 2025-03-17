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Николай Головин
Николай Головин
45 минут назад
Рейтинг: +218
Посты: 642

Blue Ghost завершил лунную миссию

Американская компания Firefly Aerospace сообщила о завершении миссии лунного посадочного модуля Blue Ghost.

Сообщество
# Blue Ghost
# Firefly Aerospace
# космос
# Луна
Blue Ghost ловит лучи заходящего солнца / © Firefly Aerospace
Blue Ghost ловит лучи заходящего солнца / © Firefly Aerospace

Blue Ghost совершил посадку на Луну 2 марта 2025 года. За последующие две недели он выполнил весьма насыщенную научную программу, включавшую успешную демонстрацию работы экспериментального прибора для очистки поверхностей от лунной пыли, а также бурение реголита. Пару дней назад Blue Ghost запечатлел полное солнечное затмение.

Теперь аппарат оправил последнее сообщение с Луны и перешел в «режим памятника». Это произошло из-за захода солнца над местом его посадки. Blue Ghost не оснащен обогревателями, поэтому его электроника вряд ли переживет холодную лунную ночь, которая продлится две недели. 

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