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Обозреватели раскрыли секрет успеха лунной миссии Blue Ghost

Обозреватели американского издания Ars Technica объяснили, почему первая лунная миссия компании Firefly Aerospace, в отличие от ее конкурента Intuitive Machines, чьи аппараты дважды прилунялись на бок, стала успешной.

Земля в объективе камеры Blue Ghost / © Firefly Aerospace

По мнению журналистов, секрет успеха Blue Ghost заключается в продуманной конструкции посадочного модуля. Он, в отличие от аппарата Nova-C компании Intuitive Machines, получил более приземистую, а не вытянутую конструкцию и четыре сгруппированные посадочные опоры (у Nova-C их шесть).

Напомним, посадочный модуль Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace мягко прилунился 2 марта 2025 года в Море Кризисов. Он проработал на поверхности естественного спутника Земли чуть больше двух недель (345 часов), провел ряд экспериментов и передал более 119 гигабайт данных в Центр управления полетами.