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На карте мира появится новое государство, но оно не обретет полной независимости

Представители Франции и Новой Каледонии (территория к востоку от Австралии, расположенная в западной части Тихого океана) в прошлые выходные объявили о заключении соглашения, которое предоставит архипелагу большую автономию и признает его новым государством, но не даст полной независимости.

Новая Каледония / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот документ «историческим». Ожидается, что французский парламент одобрит его в конце текущего года, а затем жители Новой Каледонии проголосуют за соглашение на референдуме, который запланирован на февраль 2026 года.

Соглашение предусматривает создание «государства Новая Каледония», которое, правда, останется частью Франции. При этом будет введено отдельное каледонское гражданство, действующее наряду с французским. Новое государство также сможет самостоятельно определять свою внешнюю политику, но членство в ООН государству предоставлено не будет.

Новая Каледония была колонией с 1853 по 1946 год, а затем получила статус французского заморского владения. Новая Каледония располагает примерно 20–30% мировых запасов никеля и считается третьим по величине производителем этого металла в мире. Однако сегодня эта отрасль находится в кризисе, а население архипелага живет за чертой бедности.