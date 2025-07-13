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Камера темной энергии получила изображение дуэли космических драконов

Астрономы, работающие в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, опубликовали новое изображение туманности NGC 6188, которую также называют «Сражающимися драконами». Снимок получила Камера темной энергии (DECam) телескопа имени Виктора Бланко.

Туманность NGC 6188 / © Dark Energy Survey / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA

Туманность «Сражающихся драконов» получила свое название из-за сходства с силуэтами двух «драконов», появляющимися из темных пылевых облаков. Их «профили» направлены прямо друг на друга, словно мифические существа готовы ринутся в бой.

Красноватое свечение спин драконов — это ионизированный водород, «подсвеченный» от ярких молодых звезд, возраст которых составляет всего несколько миллионов лет. Эти звезды образуют яркое рассеянное скопление NGC 6193 (в верхней левой части снимка), которое создает фоновое свечение и еще сильнее подчеркивает очертания драконов.

NGC 6188 представляет собой эмиссионную туманность, которая находится на расстоянии 4000 световых лет от Земли по направлению к созвездию Жертвенника.