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Камера темной энергии получила изображение дуэли космических драконов
Астрономы, работающие в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, опубликовали новое изображение туманности NGC 6188, которую также называют «Сражающимися драконами». Снимок получила Камера темной энергии (DECam) телескопа имени Виктора Бланко.
Туманность «Сражающихся драконов» получила свое название из-за сходства с силуэтами двух «драконов», появляющимися из темных пылевых облаков. Их «профили» направлены прямо друг на друга, словно мифические существа готовы ринутся в бой.
Красноватое свечение спин драконов — это ионизированный водород, «подсвеченный» от ярких молодых звезд, возраст которых составляет всего несколько миллионов лет. Эти звезды образуют яркое рассеянное скопление NGC 6193 (в верхней левой части снимка), которое создает фоновое свечение и еще сильнее подчеркивает очертания драконов.
NGC 6188 представляет собой эмиссионную туманность, которая находится на расстоянии 4000 световых лет от Земли по направлению к созвездию Жертвенника.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Наблюдения, проведенные космическим аппаратом NASA «Юнона», показали, что магнитное поле Юпитера и его мощная магнитосфера, заполненная ионизированным газом, могут порождать вблизи полюсов газового гиганта новый тип плазменных волн. Ничего подобного ранее ученые не фиксировали.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Умный сенсор в семь раз ускорил анализ связей ДНК с наночастицами, которые используются для диагностики
Ученые активно работают над созданием наноматериалов и наночастиц для экспресс-ДНК-диагностики, которые не только ускорят анализ заболеваний, но и позволят создать новые медицинские средства для лечения серьезных болезней. Для решения этих задач в МФТИ разработали уникальный по своим свойствам умный материал. На следующем этапе ученые создали новый оптический биосенсор для анализа кинетики связывания наноматериалов с лигандами — молекулами ДНК. Это поможет быстрее разрабатывать новые медицинские тесты.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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