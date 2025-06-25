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В аравийской пустыне построят город-оазис

Рендер города Халида Бин Султана / © ZHA

Сердцем будущего города станет парк-оазис длиной два километра. Его окружат семь районов застройки, которые организуют вокруг общественных пространств. Они будут включать жилые помещения, офисы, торговые площади, мечети, больницы и различные учреждения.

Рендер города Халида Бин Султана / © ZHA

Город будет получать энергию из возобновляемых источников и станет особенно удобен для пешеходных прогулок.

Рендер города Халида Бин Султана / © ZHA

Новый проект стал продолжением усилий соседнего эмирата Дубай по превращению городов ОАЭ в удобные и комфортные мегаполисы для пешеходов. Между тем соседняя Саудовская Аравия более амбициозна в своих строительных проектах, которые включают километровую башню Jeddah Tower и город-небоскреб «Зеркальная линия».