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«Петля будущего»: в Дубае построят сеть кондиционированных дорожек для пеших прогулок
Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммед ибн Рашид ибн Саид Аль Мактум одобрил план превращения Дубая в удобный и комфортный город для пеших прогулок. Он предусматривает строительство 3300 километров новых дорожек и реконструкцию 2300 километров существующих пешеходных дорожек к 2040 году. В последующие годы будет построено еще 900 километров пешеходных дорожек.
В рамках плана будет реализован проект «Петля будущего». Он направлен на создание кондиционируемого надземный переход протяженностью два километра соединит Музей будущего, Всемирный торговый центр Дубая, башни Emirates Towers, Международный финансовый центр Дубая и близлежащие станции метро.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
В сказках действие происходит в вымышленном мире, который во многом устроен не так, как настоящий. Ученые из Нидерландов выяснили, риск каких болезней был бы высоким у принцесс из мультфильмов Disney в реальной жизни.
Видеонаблюдение сегодня стало практически повсеместным. Мы попадаем в объективы камер на улице и в разных общественных местах, на работе и даже дома, когда находимся перед ноутбуком. Из примеров в научной литературе известно, что когда люди знают о наблюдении, это меняет их сознательное поведение. Новый эксперимент показал, что видеослежение способно также вызывать у человека непроизвольные, то есть неосознаваемые реакции, влиять на восприятие окружающего, а значит, и на психическое состояние.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.
Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
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