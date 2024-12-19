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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
8 минут назад
Рейтинг: +599
Посты: 1430

«Петля будущего»: в Дубае построят сеть кондиционированных дорожек для пеших прогулок

Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммед ибн Рашид ибн Саид Аль Мактум одобрил план превращения Дубая в удобный и комфортный город для пеших прогулок. Он предусматривает строительство 3300 километров новых дорожек и реконструкцию 2300 километров существующих пешеходных дорожек к 2040 году. В последующие годы будет построено еще 900 километров пешеходных дорожек.

Сообщество
# ОАЭ
# строительство
# Туризм
«Петля будущего» / © Dubai Walk
«Петля будущего» / © Dubai Walk

В рамках плана будет реализован проект «Петля будущего». Он направлен на создание кондиционируемого надземный переход протяженностью два километра соединит Музей будущего, Всемирный торговый центр Дубая, башни Emirates Towers, Международный финансовый центр Дубая и близлежащие станции метро.

Сеть пешеходных дорожек, которая соединит все достопримечательности города / © Dubai Walk
Сеть пешеходных дорожек, которая соединит все достопримечательности города / © Dubai Walk
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# 2024 PT5
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# видеонаблюдение
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# ветеринария
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# восприятие
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# космос
# межзвездные объекты
# планеты-гиганты
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# белые карлики
# космос
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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Hunter
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Владимир, ещё один прозападный либерал, сажают тех кто против России а не тех кто за неё, вот тебя бы посадили за то что ты врешь про Россию

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Roman
44 минуты назад
Alexey, все верно вопрос скорости обесценивания. В РФ за 33 года новейшего времени рубль обесценился примерно в 100 000 раз, да-да, роды помнят, что в 1998

Инфографика: кому должны СШАИнфографика: кому должны США

Алман
46 минут назад
Автор ты Z ник собачий + ишои тупой ППС тебе не экономика идиот

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Иван Колупаев
1 час назад
Дмитрий, процент брака там не прекрасный. Пишут что доходит до 90% Но конечно из оставшихся 10% можно выбрать несколько штук вполне рабочих. Там

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Диаген Сократис
2 часа назад
Сколько надо столько и напечатают...дол-аары! А графики и рисунки вообще не вопрос... К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стрич...

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Дмитрий Гаврилов
2 часа назад
И., 18А имеете ввиду? Всё вроде хорошо у них https://3dnews.ru/1115432/intel-18a-v-prekrasnoy-forme-obraztsi-panther-lake-rabotayut-u-vosmi-klientov

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Alex Circle
2 часа назад
Читал, читал и.... О куда ввп? Авто не делаем, мото не делаем, ракторов минимум, все шмотки и бытовуха из китая, откуда ввп?

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Нет Имени
3 часа назад
Очередной пропагандонский псевдëж.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Ruslan
3 часа назад
Вальтер, допустим деньги найдут и технологии тоже более продвинутые,чем когда строили Ла-Манш.Но все равно,если Ла-Манш длиной 200 км строили 6 лет,

Из Лондона в Нью-Йорк за час: Великобританию и США предложили соединить туннелемИз Лондона в Нью-Йорк за час: Великобританию и США предложили соединить туннелем

Denis Privalov
3 часа назад
rau, здание будет высотой 500 метров, чем не небоскреб? Так что кто тут вертох..й обос..вшийся - большой вопрос.

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходомФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходом

Иван Колупаев
3 часа назад
Василий, не ваш случай? 😁 https://ku.life/obschestvo/nikakih-tebe-samovarov-ukrainets-udivilsya-kofemashine-na-zapravke-v-ssha.html

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Иван Колупаев
4 часа назад
Василий, даже ваша зацелованная в десны Америка испытывает серьезные трудности с производством чипов по современным техпроцессам. Интел когда-то

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Дмитрий Гаврилов
4 часа назад
Майа, в ссср по талонам было из-за дефицита этой самой еды, в сша из-за изобилия и перепроизводства, они могут позволить себе 40млн кормить просто так

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Иван Колупаев
4 часа назад
Сергей, ваша злость вас же и разрушает. Подумайте об этом.

SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-гоSpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-го

Владимир Димитриев
4 часа назад
ППС это в России отсос 1000 руб. В США 50 долларов, по курсу 5000 руб . И прикол в США отсос входит в ВВП, а в России нет

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Дмитрий Гаврилов
4 часа назад
Александр, и с какого уровня дохода там можно получать эту бесплатную еду? Много в РФ с таким доходом?

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Дмитрий Гаврилов
4 часа назад
Viktor, полагаю, болт для боинга нельзя сделать в гараже. в этом, кстати, тоже проблемка подсчётов по паритету. Кокакола заводского разлива и кокакола

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Василий
4 часа назад
Майа, Почему сразу отсосник и промытыш? Надо реально смотреть на вещи, а не быть лохом наивным. В России не могут создать качественный

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Александр Рыбаков
5 часов назад
Денис, рога из золота к земле не тянут?

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходомФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходом

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