Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
Только что
Рейтинг: +407
Посты: 902

Инфографика: самые продаваемые игровые консоли за все время

Прошло полвека с тех пор, как первые консоли появились в домах у пользователей. Борьба за лояльность геймеров принесла как ошеломительные успехи, так и болезненные провалы их создателям.

Сообщество
# игры
# инфографика
# технологии
Инфографика: самые продаваемые игровые консоли всех времен / © visualcapitalist
Инфографика: самые продаваемые игровые консоли всех времен / © visualcapitalist

На основе данных о продажах, полученных Statista и взятых из других открытых источников, специалисты издания Visualcapitalist составили рейтинг самых продаваемых игровых консолей всех времен, охватывающий четыре поколения приставок.

PlayStation 2 компании Sony по-прежнему лидирует с показателем в 160 миллионов проданных устройств. На втором месте — универсальная консоль Switch компании Nintendo: 152 миллиона единиц по состоянию на март 2025 года.

В совокупности эти данные показывают, как технологические прорывы, ценовые ориентиры и обширные игровые библиотеки формируют долгосрочный успех.

Sony принадлежит пять из восьми мест в списке, что свидетельствует о последовательном дизайне оборудования и огромном каталоге собственной продукции.

Xbox 360 остается единственной консолью Microsoft, вошедшей в число лидеров за всю историю, с 85,8 миллиона проданных устройств.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Дикие соседи
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Страшно, больно, непонятно: угадай медицинский раритет
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Все о батарейках
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Июн
1200
Откуда взялись птицы
Medio Modo
Москва
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Современные представления об инстинкте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Психиатрия между стандартом и реальностью
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Июн
Бесплатно
Пиратство в античности
Библиотека им. А.С. Пушкина
Москва
Лекция
27 Июн
1000
Нейросети — на каждый день и на всю жизнь
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
27 Июн
700
Личность и идентичность
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:59
Татьяна

Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.

Археология
# Венгрия
# древняя днк
# медный век
# неолит
# Паннония
10 часов назад
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили существование эмерджентных фотонов в спиновом льде

Квантовые спиновые жидкости (КСЖ) обещают ученым развитие в областях квантовых вычислений и передачи энергии без потерь. В них магнитные моменты частиц теоретически не должны упорядочиваться даже при охлаждении до абсолютного нуля температур.

Физика
# квазичастицы
# квантовая спиновая жидкость
# спиновый лед
# спиноны
6 часов назад
Любовь Соковикова

В грунте астероида Рюгу нашли минерал, которого там не должно быть

В декабре 2020 года зонд «Хаябуса-2» доставил на нашу планету образцы грунта с околоземного астероида Рюгу. Однако редкий минерал, ранее не встречавшийся в подобных телах, обнаружили только сейчас.

Астрономия
# «Хаябуса-2»
# астероид Рюгу
# грунт
# минералы
# снеговая линия
# хондриты
20 июня
Александр Березин

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.

Климат
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# климат
Вчера, 17:59
Татьяна

Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.

Археология
# Венгрия
# древняя днк
# медный век
# неолит
# Паннония
Позавчера, 11:25
Александр Березин

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.

Химия
# вторичная переработка
# пластик
# пластификаторы
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
19 июня
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

    3 часа назад

  2. Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

    5 часов назад

  3. В грунте астероида Рюгу нашли минерал, которого там не должно быть

    6 часов назад

  4. Ночные ящерицы, вероятно, единственные позвоночные, которые выжили вблизи места падения «‎динозаврового» астероида

    8 часов назад
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Позавчера, 12:06

Последние комментарии

Николай Цыгикало
4 минуты назад
Иван, понимаю) думаю, рассказы пилотов правдоподобнее всего остального. Места там очень немного, не широкий простор как на фотках из тиктоков. Они

Пилот бомбардировщика рассказал, как летчики справляются с изнурительными 30-часовыми перелетами

Пётр Кирченко
14 минут назад
Sergey, конечно нужен. Чем больше СО2, тем лучше лес растет

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Стасюк V
15 минут назад
То чувство, когда даже крысы проводят лето интереснее, чем ты ((

Российский конкурент Neuralink впервые отправил в стратосферу чипированных крыс

Fireblade929 T777
26 минут назад
Скоро по суше минуя Казахстан можно будет поехать в РФ,,дабы некормит этих голодранцев

Новый остров в Каспийском море возник из-за обмеления

Игорь Алферов
31 минута назад
Waldemar, поздравляю, жаль что это не масштабируется на всю страну с одновременным увеличением доли электромобилей в 20(!) раз

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Стасюк V
33 минуты назад
И всё равно такая ракета стоит дороже в 10000 раз, чем трутень, который она должна уничтожить.

«Ростех» передал Минобороны мини-ракеты для борьбы с БПЛА 

Игорь Алферов
33 минуты назад
Олег, почему то мой комментарий с ссылками ниже. Читайте там))

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Игорь Алферов
33 минуты назад
Конрад, я вот не энергетик но даже я понимаю уровень этого бренда. В энергетике маневрирование мощностью важнее самой мощности, в этой схеме это

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Boris Gutul
37 минут назад
Dmitriy, в Молдавии стоит ГЭС на Днестре... Так без газа она и не работает... Это фиаско🤥

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Иван Колупаев
41 минута назад
Николай, меня это тоже смутило, но других изображений у меня для вас нет 🙂 Чат-гпт вообще выложил фотку с надписями на крышке на китайском но

Пилот бомбардировщика рассказал, как летчики справляются с изнурительными 30-часовыми перелетами

Рамазан Васильев
43 минуты назад
Aleksey, прочитай, может поумнеешь: https://www.newsinfo.ru/news/electric-vehicle-batteries/892092/

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Dalina Dalina
52 минуты назад
Президент !! Путин не самое смешное! Слово Президента! А вот Зеленский? Неизвестно и что? Выборов не было и кабинет министров никто не создавал.

SpaceX отправила останки людей в космос 

Кучук Андрей
54 минуты назад
Конрад, разборка на составляющие не есть утилизация.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Boris Gutul
55 минут назад
Дмитрий, думаю там в январе батареи Теслы сдохнут раньше меня 😂😂😂

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Николай Цыгикало
55 минут назад
Иван, смешные изображения. С учетом того, что у В-2 нет иллюминаторов)

Пилот бомбардировщика рассказал, как летчики справляются с изнурительными 30-часовыми перелетами

Кучук Андрей
57 минут назад
Рамазан, все логично. Коптим не с городе(там где ездим) коптим там где производим электроэнергию. Сильный аргумент;)

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Daniel 136
58 минут назад
Victor, дети, добавыющие в шахтах важные химические элементы для батарей, передают тебе привет. А так же солевые плантации, размером несколько тыщ

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Alexandr Smirnov
1 час назад
Рамазан, все так, с интересом слежу за данной темой, но это простите капля в море :-(

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Кучук Андрей
1 час назад
Конрад, я вас наверное удивлю, но вы явно не задумались что для зарядки АКБ так же нужны зарядные станции да и потери электроэнергии при доставке от

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Дмитрий
1 час назад
Waldemar, ну, недавно надо было сделать вылазку и мне посоветовали маршрут. 3:50 по времени (второй, известный мне, оформили дольше на 30 минут). Я туда

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно