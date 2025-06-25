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Инфографика: самые продаваемые игровые консоли за все время

Прошло полвека с тех пор, как первые консоли появились в домах у пользователей. Борьба за лояльность геймеров принесла как ошеломительные успехи, так и болезненные провалы их создателям.

Инфографика: самые продаваемые игровые консоли всех времен / © visualcapitalist

На основе данных о продажах, полученных Statista и взятых из других открытых источников, специалисты издания Visualcapitalist составили рейтинг самых продаваемых игровых консолей всех времен, охватывающий четыре поколения приставок.

PlayStation 2 компании Sony по-прежнему лидирует с показателем в 160 миллионов проданных устройств. На втором месте — универсальная консоль Switch компании Nintendo: 152 миллиона единиц по состоянию на март 2025 года.

В совокупности эти данные показывают, как технологические прорывы, ценовые ориентиры и обширные игровые библиотеки формируют долгосрочный успех.

Sony принадлежит пять из восьми мест в списке, что свидетельствует о последовательном дизайне оборудования и огромном каталоге собственной продукции.

Xbox 360 остается единственной консолью Microsoft, вошедшей в число лидеров за всю историю, с 85,8 миллиона проданных устройств.