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Франция спустила на воду самый большой в мире круизный парусный лайнер
Во Франции спустили на воду самый большой в мире круизный парусный лайнер длиной 220 метров и массой более 26 тысяч тонн. Судно, получившее название Orient Express Corinthian, стало результатом совместного сотрудничества знаменитого пассажирского железнодорожного сервиса Orient Express и французской гостиничной группы Accor.
Созданное на верфи Chantiers de l’Atlantique судно оснащено уникальной для круизного лайнера такого размера двигательной системой, способной работать исключительно на энергии ветра, когда позволяют условия. Когда потребуется дополнительная мощность, гибридная система, использующая сжиженный природный газ, обеспечит резервную двигательную установку.
Роскошное судно может разместить 110 пассажиров в 54 люксах. Лайнер отправится в первое плавание в середине следующего года.
Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.
Изучив распределение древних и плотных звездных систем в скоплении Персея, ученые наткнулись на уникальную галактику, которая практически полностью состоит из темной материи.
Исследователи из Новой Зеландии посчитали угрозу для озонового слоя при достижении землянами хотя бы пары тысяч ракетных запусков в год. По их расчетам, он должен начать существенно деградировать. Интересно, что Илон Маск планирует несколько тысяч запусков ежегодно, то есть даже больше. Несмотря на это, некоторые проблемы в работе делают ее выводы далеко не бесспорными.
Создание природных лекарственных средств — важное направление в современной науке, поскольку такие препараты имеют меньше побочных эффектов и могут стать дополнением или даже альтернативой для синтетических антибиотиков, которые теряют эффективность из-за того, что бактерии постепенно развивают к ним устойчивость. В современной науке внимание обычно уделяется корням лопуха, тогда как его листья остаются менее изученными. Ученые Пермского Политеха исследовали биологическую активность настоя из листьев лопуха и выяснили, что он обладает антибактериальными свойствами, а также снижает уровень глюкозы в крови. Эти открытия могут стать основой для создания новых природных лекарственных средств.
17 июня отмечается День русского кваса — хлебного напитка, который варили в каждой семье, передавая рецепты из поколения в поколение. Эксперт Пермского Политеха, рассказал, как продукт из солода становится газированным и почему его вкус всегда разный, сколько витаминов в нем содержится, кому и с какими заболеваниями употреблять его противопоказано, какой вид полезен для людей с глютеновой непереносимостью, поможет ли он похудеть летом и почему магазинный хранится дольше домашнего.
Археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили на памятнике «Челюскинец II» под Волгоградом фрагменты красочной суспензии из охры. Это вторая подобная находка в Европе, свидетельствующая о применении таких «красок» неандертальцами в эпоху среднего палеолита — 160 тысяч лет назад.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
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