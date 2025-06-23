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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +661
Посты: 2001

Франция спустила на воду самый большой в мире круизный парусный лайнер

Во Франции спустили на воду самый большой в мире круизный парусный лайнер длиной 220 метров и массой более 26 тысяч тонн. Судно, получившее название Orient Express Corinthian, стало результатом совместного сотрудничества знаменитого пассажирского железнодорожного сервиса Orient Express и французской гостиничной группы Accor.

Сообщество
# рекорды
# транспорт
# Франция
рендер Orient Express Corinthian / © Accor
рендер Orient Express Corinthian / © Accor

Созданное на верфи Chantiers de l’Atlantique судно оснащено уникальной для круизного лайнера такого размера двигательной системой, способной работать исключительно на энергии ветра, когда позволяют условия. Когда потребуется дополнительная мощность, гибридная система, использующая сжиженный природный газ, обеспечит резервную двигательную установку.

Судно Orient Express Corinthian спущено на воду / © Accor
Судно Orient Express Corinthian спущено на воду / © Accor

Роскошное судно может разместить 110 пассажиров в 54 люксах. Лайнер отправится в первое плавание в середине следующего года.

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YanFol
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Питон Удав
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«Отвратительная тайна эволюции»: что стало известно о самом древнем цветке

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Sergey6264
11 часов назад
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Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

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Dmitriy Dorian
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Использование нейросетей снизило активность человеческого мозга

Иван Колупаев
13 часов назад
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Стасюк V
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Гена, религия это как раз наоборот. когда человек не верит своим глазам. а ведь то что климат меняется - это факт: посмотрите фото ледников, к примеру.

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