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Midjourney представила свою первую модель для генерации видео

Midjourney, одна из ведущих компаний в области технологий искусственного интеллекта, объявила о запуске своей первой модели V1 для генерации видео.

Процесс «превращения» изображения в короткий видеоролик / © Midjourney

Модель V1 способна превращать любое сгенерированное или загруженное пользователем изображение в короткий видеоролик.

Пока что генерировать и анимировать видео возможно только в веб-версии для платных подписчиков нейросети.

© Midjourney

Запуск V1 Midjourney составит конкуренцию другим генеративным ИИ, таким как Sora компании OpenAI, Runway Gen 4, Firefly от Adobe и Google Veo 3.