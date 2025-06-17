Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Роскосмос» будет запускать примерно столько же ракет к 2036 году, как и SpaceX сегодня

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов выступил с докладом на заседании в Совете Федерации. По информации из презентации главы космического ведомства, Россия сможет проводить 66 космических пусков в год к 2030-му и 113 пусков к 2036-му. Для сравнения: американская компания SpaceX в прошлом году выполнила 129 пусков ракеты Falcon 9.

Запуск российской ракеты «Ангара-А5» / © «Роскосмос»

РИА Новости со ссылкой на презентацию Баканова сообщило, что за 2024 год «Роскосмос» осуществил 17 пусков, при этом пусковая мощность отечественных космодромов составляла 46 запусков в год.

В течение последних четырех лет «Роскосмос» снижает число запусков. В 2023-м их было 19, в 2022-м — 22, в 2021-м — 25. Однако вскоре число стартов должно начать расти, поскольку Россия разрабатывает частично многоразовую ракету-носитель «Амур-СПГ», а также планирует построить собственную космическую станцию и создать спутниковую группировку для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.