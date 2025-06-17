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«Роскосмос» будет запускать примерно столько же ракет к 2036 году, как и SpaceX сегодня
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов выступил с докладом на заседании в Совете Федерации. По информации из презентации главы космического ведомства, Россия сможет проводить 66 космических пусков в год к 2030-му и 113 пусков к 2036-му. Для сравнения: американская компания SpaceX в прошлом году выполнила 129 пусков ракеты Falcon 9.
РИА Новости со ссылкой на презентацию Баканова сообщило, что за 2024 год «Роскосмос» осуществил 17 пусков, при этом пусковая мощность отечественных космодромов составляла 46 запусков в год.
В течение последних четырех лет «Роскосмос» снижает число запусков. В 2023-м их было 19, в 2022-м — 22, в 2021-м — 25. Однако вскоре число стартов должно начать расти, поскольку Россия разрабатывает частично многоразовую ракету-носитель «Амур-СПГ», а также планирует построить собственную космическую станцию и создать спутниковую группировку для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.
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