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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
54 минуты назад
Рейтинг: 0
Посты: 32

«Роскосмос» будет запускать примерно столько же ракет к 2036 году, как и SpaceX сегодня

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов выступил с докладом на заседании в Совете Федерации. По информации из презентации главы космического ведомства, Россия сможет проводить 66 космических пусков в год к 2030-му и 113 пусков к 2036-му. Для сравнения: американская компания SpaceX в прошлом году выполнила 129 пусков ракеты Falcon 9.

Сообщество
# SpaceX
# космос
# ракеты
# Роскосмос
Запуск российской ракеты «Ангара-А5» / © «Роскосмос»
Запуск российской ракеты «Ангара-А5» / © «Роскосмос»

РИА Новости со ссылкой на презентацию Баканова сообщило, что за 2024 год «Роскосмос» осуществил 17 пусков, при этом пусковая мощность отечественных космодромов составляла 46 запусков в год.

В течение последних четырех лет «Роскосмос» снижает число запусков. В 2023-м их было 19, в 2022-м — 22, в 2021-м — 25. Однако вскоре число стартов должно начать расти, поскольку Россия разрабатывает частично многоразовую ракету-носитель «Амур-СПГ», а также планирует построить собственную космическую станцию и создать спутниковую группировку для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

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Комментарии

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2 Комментария
Dmitriy Dorian
Dmitriy Dorian
2 минуты назад
-
0
+
«Ведь за двадцать лет кто-нибудь из нас троих обязательно умрет — или эмир, или ишак, или я» Х. Насреддин.
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-
0
+
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
38 минут назад
-
1
+
Круто! Утверждать, что и сколько будет через одиннадцать лет, это надо иметь особый дар дальнего предвидения. Очень круто знать столь глубокое будущее. В наше столь изменчивое время. Респект! Но 113 пусков в 2036 г не столько же, сколько сегодня у СпейсХ,, если последняя в прошлом году запустила 129 раз. А сегодня темпы пусков СпейсХ еще и выросли. Слова «примерно столько же, как и СпейсХ сегодня» отдают лукавством, на мой частный и неопытный взгляд. Как и само сравнение двух принципиально разных категорий — предсказания далекого будущего и настоящий свершившийся факт. . Зато почитать как приятно!)
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6 минут назад
>Претензия к аналитике возможна тогда, когда она дает прогнозы хуже, чем у других. Однако по ссылкам выше мы видим, что прогнозов лучше, чем у меня

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Mikhail Korsanov
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ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
2 часа назад
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ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
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