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NASA может отказаться от использования Starliner

Спустя год после проблемного пилотируемого испытательного полета CST-100 Starliner компании Boeing NASA до сих пор не определилось со следующей миссией этого корабля, так что его будущее остается туманным.

Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковывается от МКС / © NASA

Недавно представители NASA сообщили, что продолжают изучать возможные варианты следующего полета Starliner, который состоится не ранее начала 2026 года. Пока не известно, будет запуск пилотируемым или беспилотным.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США уже пять лет полагается на SpaceX и ее корабли Crew Dragon для доставки экипажей, но продолжает настаивать на необходимости иметь два действующих коммерческих аппарата, чтобы обеспечить резерв на случай проблем с одним из них.

Важность появления такой резервной системы еще раз подчеркнула недавняя перепалка между главой SpaceX Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом: первый пригрозил вывести Crew Dragon из эксплуатации, но вскоре взял свои слова обратно.

Тем не менее бюджетные ограничения могут заставить NASA отказаться от Starliner. В проекте бюджета на 2026 финансовый год расходы на обслуживание МКС и транспортировку экипажей сократили примерно на 25%.

Boeing, в свою очередь, не комментирует судьбу Starliner. Однако известно, что компания уже понесла убытки в размере более двух миллиардов долларов на этом проекте.