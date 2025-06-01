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i-Space пообещала построить китайский Starship

Частная китайская компания Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd., или i-Space, представила свой очередной проект — новую ракету-носитель Hyperbola-9. Согласно презентации, чертежам и техническим характеристикам, сложно не испытать чувство дежавю: невозможно не заметить абсолютного сходства с транспортной системой Starship компании SpaceX.

Ракета-носитель Hyperbola-9 / © i-Space

Согласно слайду, опубликованному i-Space, Hyperbola-9 — это ракета-носитель, предназначенная для отправки людей и грузов на Луну, Марс и даже в дальний космос. Базовая конфигурация ракеты состоит из двух ступеней, обе многоразовые.

Ракета-носитель Hyperbola-9 / © i-Space

Первая ступень имеет такое же количество двигателей, как и Super Heavy компании SpaceX — 33, и использует кислород и жидкий метан. Вторая ступень использует два вакуумных двигателя и два атмосферных, то есть на два меньше, чем у Starship.