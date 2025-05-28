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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
7 часов назад
Рейтинг: +5
Посты: 18

Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

В ночь на 28 мая компания SpaceX провела девятый испытательный полет транспортной системы Starship, который завершился потерей первой ступени Super Heavy и гибелью корабля Starship. За последними тестами Starship следил и руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# Роскосмос
Девятый запуск Starship / © SpaceX
Девятый запуск Starship / © SpaceX

«Девятый полет Starship показывает всю сложность технологической задачи доставки большого объема полезной нагрузки к Марсу», — отметил Баканов.

Он также сообщил, что сегодня Россия ведет работу над созданием транспортной системы с ядерной энергетической установкой, которая позволит осуществить доставку на околомарсианскую орбиту порядка 10 тонн полезной нагрузки. Поэтому у SpaceX и «Роскосмоса» общая цель — исследование дальнего космоса.

В заключение Дмитрий Баканов пожелал Маску и компании SpaceX удачи.

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Комментарии

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6 Комментариев
Лана Пренципал
Лана Пренципал
13 секунд назад
-
0
+
Вменяемый, политкорректный комент от главы Роскосмоса - уже прогресс. Не дебильные шутки про батут и не наивные заявления про амур, более многоразовый чем фэлкон, а вполне разумная фраза плюс пожелание удачи. Еще бы сделать и запустить что-нибудь новое, а не времен Королева..
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-
0
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Red
Red
46 минут назад
-
0
+
Месьё Баканофф слегка лукавит) "сложность технологической задачи доставки большого объема полезной нагрузки к Марсу" давно решена уже имеющимися средствами, тот же проект экзомарс
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-
0
+
Владимир Дзювин
Владимир Дзювин
52 минуты назад
-
0
+
Зачем все страны разом захотели лететь на Марс? Какая разница кто полетит: негр, китаец, миллиардер или гомосексуалист? Здесь главное развитие науки. Законы Ома, Ньютона... общечеловеческие вне зависимости от национальности, ориентации, доходов людей их открывших и использующих. Давайте всем миром объединимся для одной цели, забудем про войны и другой негатив. Будем дружить, покоряя Бога войны, страха и ужаса...
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    Red
    Red
    37 минут назад
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    0
    +
    Владимир, Эк у вас всё просто, батенька) Как говорят нам приверженцы выводов Дарвина, многие тысячи лет эволюции сделали так, что мирное существование и благоденствие народов не только невозможно, но путь к вымиранию всего человечества. Просвещайтесь, ибо непереносимо читать исповеди безграмотных душевнобольных, что человеку не место на земле, дескать он ея загрязняет. Их манию величия сложно поколебать цифрами, сами понимаете
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Борис Демков
Борис Демков
4 часа назад
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0
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У Маска такой стиль управления, он заставляет инженеров больше экспериментировать и меньше считать и прикидывать: сработает или не сработает. К тому же, насколько я понимаю, в каждом новом испытании они добавляют новое оборудования и тестят новые тех операции.
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Сергей Запрягаев
Сергей Запрягаев
5 часов назад
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На сторонний взгляд начиная с шестого запуска в отладке "Старшипа" пошла какая-то деградация - корабль дважды взорвался, а теперь ещё и суперхэви при повторном запуске приземлить не удалось. А корабль все этапы кроме запуска провалил. Створки не открылись, торможение не удалось, ориентация потеряна, корабль в итоге сгорел. В плюсе только безотказная трансляция всего этого безобразия по старлинку.
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