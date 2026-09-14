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Крупнейший в мире самолет по объему фюзеляжа: Radia раскрыла возможности WindRunner для перевозки ракет

Американская компания Radia представила возможности WindRunner — крупнейшего в мире самолета по внутреннему объему фюзеляжа, который призван решить одну из наиболее серьезных и быстро обостряющихся проблем космической отрасли.

Художественное изображение самолета WindRunner / © Radia

WindRunner изначально проектировался с учетом прежде всего объема перевозимого груза, а не только его массы. Благодаря этому самолет сможет доставлять крупногабаритные элементы космических систем непосредственно к стартовым площадкам, производственным объектам, а также на удаленные и рассредоточенные площадки — без необходимости разбирать груз на части.

«Ракеты, первые ступени и космические аппараты, определяющие амбиции современной космической отрасли, становятся все крупнее, технологичнее и дороже. Однако мы по-прежнему используем транспортные системы, спроектированные десятилетия назад», — заявил основатель и генеральный директор Radia Марк Лундстром.

WindRunner создавался для перевозки самых крупных объектов в мире в самые труднодоступные места — именно это сегодня необходимо космической отрасли. Будь то полностью собранная ступень ракеты, возвращенная после запуска ракета-носитель или спутник следующего поколения, новый самолет сможет доставить их целиком за считаные часы, а не за несколько дней, без разборки. Низко расположенная грузовая палуба, носовая грузовая дверь и инновационная система погрузки упростят транспортировку негабаритных грузов, связанных с космической отраслью. Это создаст совершенно новые логистические возможности для космической индустрии.

WindRunner не предназначен для замены существующей стартовой инфраструктуры или стратегических военно-транспортных самолетов. Напротив, он должен дополнить их возможности, обеспечивая перевозку крупногабаритных грузов, для которых решающим фактором является объем и которые ни один существующий самолет не способен доставить целиком.

WindRunner рассчитан на взлет и посадку на грунтовых взлетно-посадочных полосах длиной около 1800 метров. Это позволит использовать новые космодромы, рассредоточенные стартовые площадки и удаленные объекты, недоступные для обычных грузовых самолетов. При этом самолет проектируется для работы со стандартным грузовым оборудованием и обычной аэродромной инфраструктурой. Это избавляет от необходимости создавать специализированные погрузочные системы или строить специально адаптированные объекты.

Для военных и коммерческих космических программ такая возможность может стать основой более распределенной логистической системы. Вместо зависимости от небольшого числа крупных транспортных узлов крупногабаритное космическое оборудование потенциально можно будет доставлять непосредственно к новым космодромам, испытательным комплексам или удаленным рабочим площадкам.

По данным Radia, WindRunner сможет перевозить спутники, габаритные размеры которых примерно вдвое превышают предельные размеры космических аппаратов, которые сегодня можно транспортировать в полностью собранном виде.

Если эта возможность действительно будет реализована на практике, разработчики космической техники получат гораздо больше свободы при создании крупных систем и смогут в меньшей степени учитывать ограничения, связанные с их последующей транспортировкой. Это может найти применение в самых разных областях — от спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли до разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также космических систем национальной безопасности.

Иными словами, самолет, изначально созданный для решения логистической проблемы, потенциально способен повлиять даже на то, как будут проектироваться космические аппараты будущего.

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