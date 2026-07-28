Гигафабрика CATL и Stellantis за 4,1 миллиарда евро получила все разрешения на строительство
Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.
Правительство Арагона присвоило TORO статус PIGA (проект, представляющий общественный интерес для Арагона). Председатель правительства автономного сообщества Хорхе Аскон отметил, что гигафабрика имеет стратегическое значение для региона. Благодаря этому Арагон войдет в число важнейших центров европейской автомобильной промышленности. Инвестиции в гигафабрику оценили в 4,1 миллиарда евро.
За реализацию проекта отвечает Contemporary Star Energy (CSE) — совместное предприятие Stellantis и CATL. Stellantis — один из крупнейших в мире автомобильных концернов. Он выпускает автомобили 14 брендов, включая Peugeot, Opel и Jeep. CATL (Contemporary Amperex Technology Company Limited) — китайский производитель тяговых батарей для электротранспорта.
Получив все необходимые разрешения, CSE может приступить к полномасштабной реализации проекта. Специалисты продолжают реконструировать старые здания и возводить новые производственные объекты. На проекте TORO уже сейчас работают около 500 сотрудников CSE, Stellantis, CATL и подрядных организаций.
Когда предприятие выйдет на полную мощность, оно создаст примерно четыре тысячи рабочих мест. Площадь гигафабрики составит 890 тысяч квадратных метров, производственная мощность достигнет 50 гигаватт-часов аккумуляторов в год. Этого хватит, чтобы выпускать аккумуляторы примерно для миллиона электромобилей Opel Corsa. Первые производственные линии должны начать работу в первые месяцы 2027 года.
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