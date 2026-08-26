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Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году

Ожидается, что к 2030 году объем мировой экономики превысит 150 триллионов долларов. Значительную часть этого роста обеспечат развивающиеся страны Азии.

Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году / © Visual Capitalist

На этой визуализации представлены прогнозы номинального валового внутреннего продукта (ВВП) стран на 2030 год, основанные на данных Международного валютного фонда из обзора World Economic Outlook.

По прогнозам, тройка крупнейших национальных экономик в 2030 году останется такой же, как в 2026-м. Первое место сохранят США с ВВП в 37,7 триллиона долларов, второе — Китай с 26 триллионов долларов. Германия останется третьей, однако с большим отрывом — 6,2 триллиона долларов. В совокупности эти три экономики, как ожидается, увеличат объем производства более чем на 10 триллионов долларов в период с 2026 по 2030 год. Главным источником прироста станет Китай.

К 2030 году совокупный объем производства стран Азии и Ближнего Востока, по прогнозам, достигнет 55,7 триллиона долларов — более трети мировой экономики.

Крупнейшей экономикой региона после Китая и Индии останется Япония с ВВП около пяти триллионов долларов. Далее расположатся Южная Корея и Индонезия.

Японская экономика, переживающая длительный период стагнации, в последние десятилетия демонстрировала весьма скромные темпы роста. Когда-то занимавшая второе место в мире, Япония уступила его Китаю в 2010 году, а в 2024-м — Германии.

Совокупный ВВП Европы в 2030 году, как ожидается, составит около 37 триллионов долларов. При этом экономика региона будет одной из наиболее равномерно распределенных между отдельными странами. Для сравнения: в Северной и Южной Америке более половины совокупного ВВП приходится соответственно на одну страну — США и Бразилию.

В 2030 году на Европу, по прогнозам, придется примерно пятая часть мировой экономики. Если состав Европейского союза к тому времени не изменится, совокупный номинальный ВВП стран ЕС достигнет 26,5 триллиона долларов. Лидерами останутся Германия, Франция и Италия.

В то же время Великобритания с ВВП около 5,1 триллиона долларов сохранит статус крупнейшей экономики Европы за пределами ЕС. Следом расположится Россия с показателем около 2,6 триллиона долларов.