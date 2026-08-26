Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году
Ожидается, что к 2030 году объем мировой экономики превысит 150 триллионов долларов. Значительную часть этого роста обеспечат развивающиеся страны Азии.
На этой визуализации представлены прогнозы номинального валового внутреннего продукта (ВВП) стран на 2030 год, основанные на данных Международного валютного фонда из обзора World Economic Outlook.
По прогнозам, тройка крупнейших национальных экономик в 2030 году останется такой же, как в 2026-м. Первое место сохранят США с ВВП в 37,7 триллиона долларов, второе — Китай с 26 триллионов долларов. Германия останется третьей, однако с большим отрывом — 6,2 триллиона долларов. В совокупности эти три экономики, как ожидается, увеличат объем производства более чем на 10 триллионов долларов в период с 2026 по 2030 год. Главным источником прироста станет Китай.
К 2030 году совокупный объем производства стран Азии и Ближнего Востока, по прогнозам, достигнет 55,7 триллиона долларов — более трети мировой экономики.
Крупнейшей экономикой региона после Китая и Индии останется Япония с ВВП около пяти триллионов долларов. Далее расположатся Южная Корея и Индонезия.
Японская экономика, переживающая длительный период стагнации, в последние десятилетия демонстрировала весьма скромные темпы роста. Когда-то занимавшая второе место в мире, Япония уступила его Китаю в 2010 году, а в 2024-м — Германии.
Совокупный ВВП Европы в 2030 году, как ожидается, составит около 37 триллионов долларов. При этом экономика региона будет одной из наиболее равномерно распределенных между отдельными странами. Для сравнения: в Северной и Южной Америке более половины совокупного ВВП приходится соответственно на одну страну — США и Бразилию.
В 2030 году на Европу, по прогнозам, придется примерно пятая часть мировой экономики. Если состав Европейского союза к тому времени не изменится, совокупный номинальный ВВП стран ЕС достигнет 26,5 триллиона долларов. Лидерами останутся Германия, Франция и Италия.
В то же время Великобритания с ВВП около 5,1 триллиона долларов сохранит статус крупнейшей экономики Европы за пределами ЕС. Следом расположится Россия с показателем около 2,6 триллиона долларов.
Ученые Томского политехнического университета в составе международного коллектива впервые подробно изучили, как молекулы двух редких изотопов германия поглощают инфракрасное излучение. На основе этих данных ученые составили подробную «карту линий» — специальный набор спектроскопических признаков, по которым вещество можно будет узнать даже в сложной газовой смеси.
Исследователи Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ разработали подход, который помогает эффективнее подбирать рекомендательные алгоритмы. В нем разные методы попарно соревнуются, а по результатам всех поединков составляется общий рейтинг. Это помогает сократить число алгоритмов, которые нужно проверять при разработке новых сервисов, и сэкономить денежные и временные ресурсы.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали первый отечественный гелеобразователь для гидроразрыва пласта на основе сжиженных углеводородных газов. Разработка позволяет заместить импортные реагенты, необходимые для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти.
Биологи провели молекулярный анализ тканей человеческого мозга и выяснили, что при тяжелой депрессии останавливается процесс образования новых нейронов. Открытие показало, что природа заболевания кроется не только в химическом дисбалансе нейромедиаторов, но и в физическом нарушении клеточного обновления гиппокампа.
Приблизительно 130 миллионов лет назад, когда по земле бродили динозавры, какое-то млекопитающее пробежало по влажной песчаной дюне на территории современной южной части Бразилии. Размер оставленных этим древним существом следов поразил палеонтологов.
Большой адронный коллайдер многие воспринимают как инструмент изучения первых мгновений жизни Вселенной и поиска редких частиц. Но ушедший на обновление ускоритель частиц все еще приносит новые данные и о таких, казалось бы, хорошо изученных объектах, как ядро атома кислорода. Физики ЦЕРН выяснили, что и оно, и ядро атома неона ведут себя не так, как предсказывали модели.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Октября, 2020
Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека
9 Июня, 2015
Психогенеалогия и семейные травмы
12 Сентября, 2015
Топ самых совершенных роботов
8 Апреля, 2017
Горячая десятка: внедорожники будущего
23 Июля, 2014
10 самых больших телескопов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии