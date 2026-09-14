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Northrop Grumman нацелилась на 25 тысяч ракетных двигателей в год — новый центр в Мэриленде уже открыт

Компания Northrop Grumman открыла в штате Мэриленд новый центр разработки и производства двигательных установок, одновременно наращивая выпуск твердотопливных ракетных двигателей и гиперзвуковых систем.

Новый Центр инноваций в области двигательных установок в Элктоне, штат Мэриленд / © Northrop Grumman

В Элктоне, штат Мэриленд, компания ввела в эксплуатацию новый Центр инноваций в области двигательных установок площадью около 5300 квадратных метров. Его создание стало частью более масштабной инвестиционной программы стоимостью 100 миллионов долларов, направленной на расширение производства твердотопливных ракетных двигателей (SRM) на предприятиях Northrop Grumman.

Новый объект, наряду с другими строящимися объектами, проектами модернизации и инфраструктурными улучшениями на территории комплекса Propulsion Systems & Controls площадью около 223 гектаров, позволит увеличить расположенные здесь мощности по проектированию и производству твердотопливных ракетных двигателей на 25%. Одновременно штат сотрудников предприятия должен вырасти более чем на 30%.

Новые мощности помогут Northrop Grumman удовлетворить растущий спрос на тактические ракеты и гиперзвуковые двигательные системы, а также создадут в Мэриленде дополнительные рабочие места для инженеров и специалистов в сфере высокотехнологичного производства.

Сейчас в новом центре работают 250 инженеров, занимающихся разработкой передовых двигательных технологий для оборонных программ США и их союзников.

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