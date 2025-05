Соавтор популярной игры «Одни из нас» раскрыл загадку, мучавшую фанатов почти 12 лет

С тех пор как в 2013 году вышла игра «Одни из нас» (The Last of Us), ее поклонники спорили, действительно ли врачи военизированной группировки «Цикады» могли создать лекарство от инфекции кордицепса, уничтожающей человеческую расу, если бы в конце главный герой Джоэл не помешал операции на Элли.