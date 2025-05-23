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Соавтор популярной игры «Одни из нас» раскрыл загадку, мучавшую фанатов почти 12 лет

С тех пор как в 2013 году вышла игра «Одни из нас» (The Last of Us), ее поклонники спорили, действительно ли врачи военизированной группировки «Цикады» могли создать лекарство от инфекции кордицепса, уничтожающей человеческую расу, если бы в конце главный герой Джоэл не помешал операции на Элли.

Элли и Джоэл / © Sony

Окончательный ответ на этот вопрос недавно дал соавтор игры Нил Дракманн в подкасте Sacred Symbols.

«Наш замысел заключался в том, что, да, они могли…» — ответил он ведущему.

Итак, Джоэл обрек мир на гибель, эгоистично решив спасти Элли, а финал истории получил более однозначную трактовку.

Однако заявление Дракманна не понравилось поклонникам «Одни из нас». По словам фанатов, им была по душе неопределенность, всегда приводившая к размышлениям и дискуссиям.