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Китай разместит на орбите ядерное оружие к 2035 году, заявила разведка США

Художественное изображение китайской системы FOBS / © twz

Согласно недавно опубликованному докладу разведывательного управления, в течение следующего десятилетия Китай может разместить десятки единиц ядерного оружия космического базирования, способного обойти традиционные американские системы раннего оповещения и противоракетной обороны.

Центральное место в отчете занимает разработка и развертывание системы частично-орбитального бомбометания (Fractional Orbital Bombardment System, FOBS) — концепта времен холодной войны, которую сейчас возрождают китайские военные.

Эта система не имеет ограничений по дальности стрельбы и позволит наносить ракетно-ядерные удары по территории США по наименее ожидаемым траекториям, в частности, через Южный полюс, что сделает большую часть существующей инфраструктуры раннего оповещения бесполезной.

По оценкам разведки США, к 2035 году Китай может иметь до 60 систем доставки ядерного оружия, развернутых на базе FOBS.

Ожидается, что в ходе экспериментов с технологией FOBS Россия за тот же период развернет более скромное количество — 12 таких систем.