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Пентагон провёл новые испытания гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
Министерство обороны США провело очередные испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования Dark Eagle. Это один из ключевых элементов американской программы по созданию гиперзвукового оружия нового поколения.
Комплекс Dark Eagle оснащён гиперзвуковым планирующим боевым блоком, способным развивать скорость свыше пяти махов (более 6 тысяч км/ч). Такая скорость делает перехват ракеты крайне затруднительным для существующих систем противоракетной обороны. Оружие предназначено для нанесения точечных ударов по стратегически важным целям с большой дальности.
По информации Пентагона, испытания прошли в рамках программы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) и подтвердили готовность системы к развертыванию на базе Сухопутных войск США. Разработка Dark Eagle ведётся в ответ на активные программы гиперзвукового оружия в России и Китае.
В лесах Демократической Республики Конго, где живут бонобо, царит особенный порядок. Власть там принадлежит самкам, а не крупным и сильным самцам. Ученые три десятилетия наблюдали за этими человекообразными обезьянами, чтобы понять, как слабые физически самки становятся лидерами.
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В лесах Демократической Республики Конго, где живут бонобо, царит особенный порядок. Власть там принадлежит самкам, а не крупным и сильным самцам. Ученые три десятилетия наблюдали за этими человекообразными обезьянами, чтобы понять, как слабые физически самки становятся лидерами.
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Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
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