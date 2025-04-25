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Пентагон провёл новые испытания гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

Министерство обороны США провело очередные испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования Dark Eagle. Это один из ключевых элементов американской программы по созданию гиперзвукового оружия нового поколения.

Запуск гиперзвуковой ракеты Dark Eagle / © U.S. Army Space and Missile Defense Command / SMDC

Комплекс Dark Eagle оснащён гиперзвуковым планирующим боевым блоком, способным развивать скорость свыше пяти махов (более 6 тысяч км/ч). Такая скорость делает перехват ракеты крайне затруднительным для существующих систем противоракетной обороны. Оружие предназначено для нанесения точечных ударов по стратегически важным целям с большой дальности.

По информации Пентагона, испытания прошли в рамках программы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) и подтвердили готовность системы к развертыванию на базе Сухопутных войск США. Разработка Dark Eagle ведётся в ответ на активные программы гиперзвукового оружия в России и Китае.

Комплекс для запуска гиперзвуковой ракеты Dark Eagle / © U.S. Army Space and Missile Defense Command / SMDC

Гиперзвуковым считается оружие, способное развивать скорость выше пяти махов (около 6 125 км/ч); на сегодняшний день подобные системы активно разрабатывают США, Россия и Китай, при этом российский комплекс «Авангард» и китайский DF-ZF уже находятся на боевом дежурстве, а американский Dark Eagle должен поступить в армию в ближайшие годы.