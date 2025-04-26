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АЭС Китая назвали одними из самых безопасных

Согласно недавно опубликованным данным Министерства экологии и охраны окружающей среды Китая, атомные электростанции этой страны на протяжении многих лет демонстрируют высокие показатели безопасности.

Вид с воздуха на малый модульный реактор «Линлун-1», провинция Хайнань на юге Китая / © VCG

Общее число атомных энергоблоков в материковой части Китая достигло 102, включая 58 энергоблоков с лицензиями на эксплуатацию. Общая установленная мощность составляет 113 миллионов киловатт — это первое место в мире по масштабу, заявил представитель министерства Хоу Индун.

Атомные энергоблоки в материковой части КНР безопасно работают уже более 600 реакторо-лет (под реакторо-годом понимают год эксплуатации атомного реактора как единицу для исчисления суммарной продолжительности его работы).

По данным Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), показатели безопасности эксплуатации атомных электростанций в Китае по-прежнему остаются одними из лучших в мире.