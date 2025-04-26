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АЭС Китая назвали одними из самых безопасных
Согласно недавно опубликованным данным Министерства экологии и охраны окружающей среды Китая, атомные электростанции этой страны на протяжении многих лет демонстрируют высокие показатели безопасности.
Общее число атомных энергоблоков в материковой части Китая достигло 102, включая 58 энергоблоков с лицензиями на эксплуатацию. Общая установленная мощность составляет 113 миллионов киловатт — это первое место в мире по масштабу, заявил представитель министерства Хоу Индун.
Атомные энергоблоки в материковой части КНР безопасно работают уже более 600 реакторо-лет (под реакторо-годом понимают год эксплуатации атомного реактора как единицу для исчисления суммарной продолжительности его работы).
По данным Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), показатели безопасности эксплуатации атомных электростанций в Китае по-прежнему остаются одними из лучших в мире.
В 2024 году европейские страны активно наращивали импорт газа из России и в первом квартале 2025-го продолжали поддерживать высокий уровень его потребления. Это произошло, несмотря на запланированный отказ от такого импорта из нашей страны. Все это в комплексе побудило европейские власти отказаться и от будущего запрета на ввоз газа из России.
Большинство экзопланет обнаруживают на короткопериодичных орбитах, в том числе из класса суперземель. Эти тела по размеру занимают промежуточное положение между Землей и Нептуном. А вот газовые и ледяные гиганты располагаются, как правило, на далеких орбитах. Есть ли там место менее крупным планетам, не вполне ясно. Ученые решили оценить количество суперземель на юпитерианских расстояниях от звезды с помощью метода микролинзирования.
Израильские исследователи обнаружили, что просодия — характеристики речи вроде интонации, темпа, ритма — напоминает отдельную систему знаков. Благодаря этому ее свойству, вероятно, получится создать искусственный интеллект, который будет «понимать» язык без слов.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
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В лесах Демократической Республики Конго, где живут бонобо, царит особенный порядок. Власть там принадлежит самкам, а не крупным и сильным самцам. Ученые три десятилетия наблюдали за этими человекообразными обезьянами, чтобы понять, как слабые физически самки становятся лидерами.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
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