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МКС вступила в самый рискованный период своего существования, заявили эксперты

На открытом заседании Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере (ASAP) NASA ее члены выразили обеспокоенность рисками, которые растут по мере приближения к запланированному завершению работы Международной космической станции в 2030 году.

Международная космическая станция, вид с борта космического корабля Crew Dragon в октябре 2024 года / © NASA

«МКС вступила в самый рискованный период своего существования», — заявил член комиссии Рич Уильямс.

Среди таких рисков он назвал утечки воздуха из переходной камеры в модуле «Звезда» российского сегмента МКС, а также разработку плана свода станции с орбиты, особенно в чрезвычайной ситуации, до ее запланированного вывода из эксплуатации в конце десятилетия, то есть до прибытия аппарата, который разрабатывает SpaceX.

Станция сталкивается с рядом других проблем, таких как сохранение достаточного количества запасных частей для систем жизнеобеспечения и задержки с грузовыми транспортными средствами. Последняя проблема касается переноса первого полета корабля Dream Chaser компании Sierra Space, который теперь ожидается не ранее конца лета, а также отмены миссии NG-22 Cygnus к МКС (ее запуск планировали на июнь).