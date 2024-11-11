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Первый запуск многоразового космического челнока Dream Chaser к МКС снова перенесли

Первый грузовой полет космического челнока Dream Chaser компании Sierra Space отложили до мая 2025 года. Ранее его планировали провести до конца этого года.

Dream Chaser на заводе компании Sierra Space в Луисвилле, штат Колорадо / © Barbara David

Согласно плану, челнок Dream Chaser стартует на новой ракете Vulcan Centaur компании United Launch Alliance со станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках испытательного полета Dream Chaser доставит на МКС 3,5 тонны полезной нагрузки. Пробыв на орбите примерно 45 суток, челнок вернется на Землю и в автоматическом режиме совершит посадку на аэродроме как обычный самолет.

По данным Sierra Space, каждый Dream Chaser рассчитан на 15 миссий.

Кроме того, инженеры Sierra Space работают над вторым грузовым космическим челноком Reverence, а также создают ряд надувных модулей для будущей орбитальной станции.