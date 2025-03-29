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NASA отменило полет корабля Cygnus к МКС

Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщили об отмене миссии NG-22 грузового корабля Cygnus по снабжению МКС. Причиной стало его повреждение при транспортировке на космодром.

Космический корабль Cygnus / © NASA

В рамках миссии NG-22, запланированной на июнь, корабль Cygnus компании Northrop Grumman должен был доставить на орбитальный форпост 3,5 тонны продуктов питания, воды, оборудования для экспериментов и другую полезную нагрузку.

Однако во время транспортировки на мыс Канаверал (штат Флорида) корабль получил значительные повреждения, поэтому июньский рейс отменили.

В результате NASA объявило, что на следующем грузовом рейсе корабля Dragon компании SpaceX, запуск которого запланирован на апрель, отправят больше еды и расходных материалов. Это означает, что из-за неопределенности с будущим корабля Starliner и проблем с Cygnus NASA придется еще больше полагаться на SpaceX.