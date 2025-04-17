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В России построят дирижабли для Крайнего Севера

Президент Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» профессор Виктор Михайлович Чуйко сообщил, что современные гелиевые дирижабли с корпусами из композитных материалов будут в ближайшие годы использовать для перевозки грузов в регионах Крайнего Севера России.

Чуйко сослался на распоряжение правительства о разработке и внедрения этих транспортных средств в труднодоступных районах Арктической зоны в рамках реализации единого плана Основ государственной политики страны в Арктике до 2035 года.

По словам эксперта, грузоподъемность новых дирижаблей сможет достигать 200 тонн, а скорость — 100 километров в час.