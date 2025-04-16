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Китай создал первое в мире созвездие спутников на дальней ретроградной орбите в системе Земля — Луна

Представители Китайской академии наук (CAS) сообщили о создании первой в мире группировки спутников на дальней ретроградной орбите в системе Земля — Луна, которая станет основой для будущих исследований дальнего космоса.

Художественное изображение группировки спутников на дальней ретроградной орбите в системе Земля — Луна / © CCTV

В феврале и марте 2024 года Китай запустил спутники DRO-A, DRO-B и DRO-L, которые впервые установили межспутниковые измерительные и коммуникационные каналы в августе 2024 года.

Аппараты DRO-A и DRO-B находятся на дальней ретроградной орбите в системе Земля — Луна, тогда как DRO-L располагается на околоземной орбите.

Использование дальней ретроградной орбиты имеет стратегическое значение для эксплуатации лунных ресурсов, долгосрочного проживания людей за пределами Земли, межпланетной деятельности, а также исследования Солнечной системы.