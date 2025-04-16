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«Джеймс Уэбб» получил самое подробное изображение планетарной туманности NGC 1514

Планетарная туманность NGC 1514 / © NASA / ESA / CSA / STScI / Michael Ressler, JPL / Dave Jones, IAC

Планетарная туманность NGC 1514 находится примерно в 1500 световых годах от Земли в созвездии Тельца. Пятнадцать лет назад астрономы обнаружили кольца вокруг NGC 1514, а новый снимок телескопа «Джеймс Уэбб», который на сегодняшний день стал самым лучшим ее изображением, позволил специалистам всесторонне изучить турбулентную природу NGC 1514.

Два инфракрасных изображения NGC 1514. Слева — наблюдение с помощью телескопа WISE. Справа — более четкое изображение космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA

Кольца NGC 1514 в основном состоят из очень мелких частиц пыли, которые под воздействием ультрафиолетового излучения белого карлика нагреваются настолько, что их способны зафиксировать приборы космического телескопа «Джеймс Уэбб». В центре NGC 1514 располагаются две звезды, которые выглядят как одна.